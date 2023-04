Sta destando grande polemica la partecipazione di Pupo come giudice ad una importante kermesse musicale in Russia.

Ore decisamente movimentate per Pupo che sta facendo discutere per via della sua partecipazione ad un Festival, molto similte al Sanremo italiano, dal nome ‘Road to Yalta’ che si terrà in Russia. A causare polemica, ovviamente, il fatto che l’artista sarà presente nonostante il conflitto tra il popolo russo e l’Ucraina.

Pupo giudice in Russia: è polemica

Come detto, la grande polemica montata in queste ore riguarda il fatto che Pupo andrà in Russia per fare da giurato al festival musicale “Road to Yalta”.

Dopo l’annuncio ufficiale della kermesse, la news ha subito fatto il giro del web in poco tempo e ha generato forte discussione causa evidente rischio di strumentalizzazioni.

Dal 2014, lo spettacolo andava in scena dal territorio occupato della Crimea e solo a causa della guerra in Ucraina è stato spostato in territorio russo.

Proprio il conflitto è chiaramente il motivo della discussione e delle critiche verso il cantante italiano che, tra le altre cose, vanta grande stima in Russia.

Il “leggendario italiano, il cantante che ha conquistato i cuori russi molto tempo fa è stato membro della giuria nel 2021 ed è stato addirittura protagonista sul nostro palco con una canzone”. Sono queste le parole che si leggono negli account ufficiali dell’evento.

Al momento, il cantante, molto amato dal popolo russo, non ha rilasciato alcun tipo di commento. Staremo a vedere se lo farà. La finale della kermesse è in programma il 2 maggio.

Di seguito anche un post della kermesse su Instagram con il noto artista italiano protagonista:

