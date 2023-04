Sempre molto seguita (e criticata), Chiara Nasti torna a far parlare per uno scatto in abito da sposa in vista delle nozze di giugno.

Non poteva mancare di far vedere qualche dettaglio in più in vista del matrimonio, in programma il 20 giugno. Stiamo parlando di Chiara Nasti che sui social ha pubblicato uno scatto con l’abito da sposa. Non sappiamo se sarà quello definitivo ma, ad ogni modo, oltre a ricevere dei feedback positivi dai fan, l’influencer ha ricevuto, come al solito, anche tante critiche…

Chiara Nasti si mostra in abito da sposa: è polemica

Il 20 giugno è sempre più vicino e la bella Nasti non vede l’ora di poter dire il tanto atteso “sì” al suo amore, e padre di suo figlio Thiago, Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio.

L’influencer ha deciso di far vedere sui social alcuni degli step che precedono il matrimonio. Probabilmente, quello che per lei è il più importante: la scelta dell’abito.

Su Instagram, la giovane mamma ha pubblicato la foto che la vede protagonista indossando un abito con una parte inferiore molto “gonfia” e importante. Nella didascalia una scritta breve: “Un sogno”.

Se da una parte ad attirare l’attenzione è stato il commento del futuro marito: “Sarai la sposa più bella del mondo”, dall’altra non sono mancate le polemiche.

Infatti, tanti utenti, una in particolare, ha fatto notare che di solito i negozi di abiti da sposa non consentono di mostrare le foto dei vestiti ma per la Nasti pare essere stata fatta un’eccezione.

Non si tratta quindi di un attacco alla donna ma in generale alla situazione. Ad ogni modo la bella Chiara ha le spalle larghe quando si tratta di ricevere commenti negativi e siamo sicuri che, anche in questo caso, si sarà fatta una risata.

Nella sua mente solo tanta felicità per l’evento ormai prossimo…

Di seguito anche il post Instagram dell’influencer dove è possibile vedere le foto dell’abito ma anche i vari commenti, positivi e negativi, ricevuti:

