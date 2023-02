Ecco quando inizia il serale di Amici 2023: il talent show condotto da Maria De Filippi entra nella sua fase più calda.

La 22a edizione di Amici sta per entrare nella sua fase più calda e attesa: quelle del serale. Come ogni anno, infatti, con l’arrivo della primavera il talent show condotto da Maria De Filippi, si avvia verso la conclusione con gli studenti della scuola di Canale 5. Il format delle puntate è lo stesso delle precedenti edizioni, con anche degli ospiti che si esibiranno sul palco: vediamo ora quando inizia Amici 2023, il serale.

Quando inizia Amici 2023, il serale?

Ma quando va in onda Amici 22? Le varie puntate del programma di condotto da Maria De Filippi andranno in onda come sempre al sabato sera in prima serata, a partire dalle ore 21.25 circa, come sempre su Canale 5.

Maria de Filippi

La prima puntata del serale di Amici 2023 andrà in onda a marzo ma il giorno della messa in onda della puntata del debutto non è ancora stata ufficializzata. Bisognerà quindi attendere ancora un po’ per scoprire la data di inizio del serale.

Amici 22: i professori

Oltre alla conduttrice Maria De Filippi, in Amici 2033 troveremo anche i vari professori. Quelli di canto sono Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa. I professori di ballo invece sono Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Alessandro Celentano.

Amici 22: gli studenti

Dopo aver visto chi sono i professori, vediamo ora chi sono gli studenti di Amici 22. Questi sono i cantanti: Aaron, Angelina Mango, Federica Andreani, Jore (Lorenzo Longoni), NDG, Niveo (Marco Fasano), Piccolo G, Tommy Dali, Valeria Mancini, Wax

Invece per quanto riguarda i ballerini, i protagonisti di Amici 22 sono: Eleonora, Gianmarco Petrelli, Isobel Kinnear, Maddalena Svevi, Mattia Zenzola, Megan Ria, Ramon Agnelli, Samuele Segreto, Samuel Antinelli, Vanessa.

