Dopo l’episodio di body shaming ai suoi danni e a quelli della figlia, Ambra Angiolini ha commentato la situazione con gli haters.

Era stata protagonista insieme a sua figlia di commenti negativi da parte di haters che avevano fatto, senza giri di parole, del body shaming, a lei e alla sua Jolanda. Parliamo di Ambra Angiolini che nell’ultimo numero di Grazia, in occasione dell’uscita del cortometraggio Unfitting (inadeguata), ha parlato proprio di come ha reagito e affrontato l’accaduto, sottolineando la forza di sua figlia.

Ambra Angiolini e il body shaming alla figlia

“Le mie peggiori ‘hater’ su Instagram sono donne, e non ragazzine, ma persone della mia età: tra i 40 e 50 anni. Siamo il braccio armato di una pseudolegge maschilista”, ha detto la Angiolini. “Gli uomini hanno buttato lì l’intuizione che dobbiamo avere un fisico perfetto, noi invece lavoriamo una contro l’altra per farci sentire sbagliate”.

Ma esattamente come lei, anche sua figlia era stata vittima di insulti da molti haters che l’avevano definita “più brutta dei genitori”.

La reazione di Jolanda era stata di replicare pubblicamente con tanto di video su TikTok. In tal senso Ambra ha spiegato: “Ho pensato ‘come sono cambiate le ragazze’ e quanta consapevolezza sana possa nascere da commenti malati come quelli ricevuti da mia figlia. Io avrei vissuto quelle critiche in modo diverso, non avrei avuto la forza di reagire così, in modo così spontaneo. Personalmente come mamma in quei giorni non mi ero accorta che Jolanda stesse elaborando quel vissuto. Quando ha postato il video era con il papà: me ne sono accorta di notte, continuavano ad arrivarmi notifiche sul cellulare”.

E ancora: “[…]. Molta gente ha trovato nelle sue frasi un luogo di residenza. Le ha sentite sue. E io per prima”, ha ammesso la conduttrice e giudice di X Factor.

