Una dolcissima dedica alla figlia mentre allatta. Beatrice Valli fa discutere nonostante l’innocenza della storia social condivisa.

Seguitissima su Instagram da oltre tre milioni di fans, Beatrice Valli ha fatto discutere nelle ultime ore per via di una storia con una dedica speciale a sua figlia, Matilda Luce. Il motivo? Al netto delle bellissime parole usate, la donna stava allattando, cosa che ha indubbiamente mosso qualche critica da parte di chi la segue.

Beatrice Valli, la dedica mentre allatta fa discutere

Beatrice Valli

“La cosa che amo di più della notte. L’emozione più bella di tutta la giornata ma anche quella più impegnativa e stancante”. Sono queste alcune delle parole che la Valli ha condiviso nella sua storia su Instagram dedicando un pensiero alla amata figlia Matilda Luce. E ancora: “Rincorriamo qualcosa a tutti i costi, quando, in realtà, il successo è proprio sotto ai nostri occhi”.

Frasi splendide ed emozionanti da parte della mamma influencer che, però, hanno generato qualche piccola polemica. La donna, infatti, al netto del momento speciale, si è mostrata mentre stava allattando, cosa che già in passato aveva creato in molti utenti social pareri negativi, non solo verso la bella Beatrice ma anche verso altre influencer che avevano deciso di mostrare il proprio corpo in situazioni simili.

Staremo a vedere se la donna, ex volto di Uomini e Donne, vorrà dire qualcosa a tal proposito anche se, va detto, la storia era stata condivisa con tanto di emoticon di cuori a coprire in parte volto e seno, e quindi era decisamente innocente.

Di seguito anche il post Instagram con cui l’influencer e il marito Marco Fantini avevano annunciato la nascita della bimba ad aprile: