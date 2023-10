Ironica e bellissima Alessia Marcuzzi che fa il pieno di like con una clip su Instagram divertente e molto sensuale.

Pronta a tornare sul piccolo schermo con ‘Boomerissima’, Alessia Marcuzzi sta attivando la sua fanbase sui social condividendo nelle ultime giornate diversi post e stories, specie su Instagram. Se qualche ora fa aveva destato attenzione per un dettaglio che faceva pensare ad una “tristezza” nascosta, ora la showgirl fa parlare per ben altre ragioni. Su tutte, la sua bellezza…

Alessia Marcuzzi fa il pieno di like

Alessia Marcuzzi

Ebbene sì, perché la Marcuzzi, sempre molto ironica e bellissima, questa volta ha deciso di non nascondere la sua fisicità pazzesca. Con un video che la vede protagonista sopra al letto e in intimo, la showgirl ha sottolineato il fatto di sentirsi, lei in primis, “bona”.

La conduttrice, infatti, riprendendosi ha detto: “Mamma mia come me sento bona oggi. Facciamolo un po’ vede’ questo corpicino… Un po’ de qua, un po’ de là. Sto sorrisetto…”. In realtà la voce sembra applicata al filmato ma il risultato è stato comunque quello desiderato. Fan in tilt sia per la sua bellezza che per la sua ironia.

La presentatrice, all’età di 50 anni, è assolutamente in forma perfetta e i suoi seguaci lo confermano con i vari commenti: “Hai fatto proprio bene a fare questo video. Sei bellissima”, “Mamma mia davvero quanto sei bella”, “Due figli e sei così: complimenti”.

Va detto che, al netto di questi messaggi positivi, qualche haters non ha mancato di farsi sentire anche se la maggior parte dei commenti sono stati di tono di approvazione.

Di seguito anche il post Instagram della showgirl dove si possono leggere anche i commenti ricevuti, sia quelli positivi che quelli negativi: