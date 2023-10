Scintille al Grande Fratello dove Giuseppe Garibaldi ha parlato di Beatrice Luzzi insieme ad altri concorrenti del reality.

Tra i protagonisti dell’edizione in corso del Grande Fratello c’è sicuramente Giuseppe Garibaldi che aveva fatto parlare di sé per un avvicinamento “sospetto” a Beatrice Luzzi. Tra i due le cose non sono andate bene e dopo pochi giorni, forse due settimane circa di effusioni, tutto si è fermato. Ora, il ragazzo ha confessato alcuni aspetti di questo “flirt” parlando in modo polemico e discutibile.

Garibaldi, le parole su Beatrice Luzzi al GF

Beatrice Luzzi

Nelle scorse ore Garibaldi ha fatto discutere i telespettatori e fan del GF. In particolare per alcune parole dette sulla Luzzi. Il ragazzo, parlando con Letizia e Ciro ha detto: “Mughini e Luzzi dicevano di lasciarmi solo. Non hanno capito che me li mangio. Mi può fot*ere come dialettica, come comportamento, ma a livello di umiltà e dignità no, se la sognano”.

“Fino a ora ho fatto lo scemo con lei, mi sono divertito. Non ho giocato, abbiamo giocato. Più vado avanti e più sono sicuro di aver fatto tutto giusto. Adesso non le devo dare più confidenza”, ha proseguito.

Ma non solo. Lo stesso Garibaldi è stato pizzicato anche dopo mentre palava con Paolo e Vittorio. Masella ha affermato che, secondo lui, la Luzzi, prima delle varie dirette del programma, provi a scaldare gli animi intenzionalmente: “Quello che fa lei è manipolazione. Mette in tensione gli animi prima della puntata”.

Da qui, le parole di Garibaldi: “Hai capito perché sono stato con lei per 15 giorni? Comunque io non voglio parlare male di lei. Le voglio bene…”.

Di seguito anche un post su X di un utente che ha condiviso le parole di Garibaldi con gli altri concorrenti della Casa: