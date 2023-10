Duro affondo di Valerio Scanu verso Rudy Zerbi. L’ex allievo di Amici ha condiviso alcune parole velenose di Luca Jurman, ex prof.

Una inattesa presa di posizione pubblica contro Rudy Zerbi e le parole a proposito dell’autotune nella scuola di Amici. Valerio Scanu si schiera e lo fa condividendo un pensiero di Luca Jurman, ex insegnante della scuola, piuttosto forte verso l’attuale professore del talent di Canale 5 dove spicca la frase “Zerbi sei la vergogna per la musica”.

Valerio Scanu sta con Luca Jurman contro Rudy Zerbi

Valerio Scanu

Come detto, Valerio Scanu ha scelto di prendere una posizione ben chiara in merito alla questione Zerbi e autotune e ha condiviso un post dell’ex professore di Amici, Luca Jurman.

In questo commento, l’ex maestro della scuola di Canale 5 se la prendeva in modo molto forte con i professori di canto. “Zerbi sei una vergogna per la musica. Tutti lo sanno ma tutti tacciono per paura!”, ha scritto Jurman. E ancora: “[…] Mosso da un messaggio che mi dice che ad Amici sono state espresse delle assurde motivazioni di rifiuto da parte di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli alla prova di canto senza l’aiuto dell’autotune, definendolo “uno strumento” e anche una “cifra stilistica”… mi vergogno per loro! […]”.

Lo sfogo dell’ex professore è proseguito nello stesso messaggio ma anche con altri ma a far parlare, come detto, la condivisione di Scanu che ha aggiunto da parte sua: “Condivido, sottoscrivo, firmo” ricevendo, per altro, anche i ringraziamenti di colui che era stato suo prof proprio nella scuola quando lui era allievo.