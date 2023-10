Non solo il lavoro con il suo podcast e Muschio Selvaggio, Fedez ha in mente una ripartenza anche a livello personale.

Dopo i ben noti problemi di salute avuti, Fedez è carico e pronto a ricominciare in ogni “cosa” della sua vita. Non solo a livello professionale ma anche personale. Infatti, il rapper è tornato a condurre il suo podcast ‘Muschio Selvaggio’ ma anche a mettersi dietro il bancone da giudice di X Factor. Ora, invece, ecco un altro tipo di ripartenza.

Fedez riparte: “Dopo 10 kg persi…”

Fedez

Tornato ad essere piuttosto attivo sui social, soprattutto su Instagram, Fedez ha comunicato la decisione di rimettersi all’opera. Non solo, come detto, a livello lavorativo – con le puntate del suo podcast e la fase live di X Factor – ma anche a livello puramente personale e fisico.

Infatti, evidentemente con l’ok dei medici che lo hanno in cura, il rapper ha annunciato ai tanti fan di aver ripreso ad allenarsi. “Dopo due mesi di stop, 10 chili persi e un’emoraggia interna, oggi, ho ripreso ad allenarmi. Sono tipo allenamenti da 80enne ma da qualche parte bisognerà pure iniziare”.

Frasi importanti per Federico che si è mostrato davanti allo specchio, visibilmente dimagrito rispetto al passato a causa dei problemi di salute, ma con lo spirito giusto per ripartire e rimettersi in forma in ogni modo possibile. Una bella notizia, sicuramente, per lui e i tanti seguaci che lo sostengono.

Di seguito, invece, un recente post Instagram del rapper in occasione di uno scatto con alcuni ragazzi della sua fondazione: