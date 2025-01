Ambaradam di Jessica Morlacchi, il significato: “Senza te dove vuoi che vada”

Qual è il significato di Ambaradam di Jessica Morlacchi? La canzone segna il ritorno dell’ex componente dei Gazosa.

A distanza di anni, Jessica Morlacchi torna a occupare un posticino nella scena musicale italiana. L’ex bambina prodigio dei Gazosa è oggi una meravigliosa donna e vuole far sentire la sua voce con una nuova canzone: Ambaradam. Scopriamo il testo e il significato del bano.

Ambaradam di Jessica Morlacchi: il significato della canzone

Uscita venerdì 24 gennaio 2025, la canzone Ambaradam segna il ritorno sulle scene musicali di Jessica Morlacchi. Il singolo, firmato dalla stessa artista con Pollex, Nicolas Budani, Ignazio Capuano, Antonella Sgobio e Rosario Albanese, ha un ritmo pop fresco e contemporaneo. Al centro della scena c’è una donna che vive una relazione piena di contraddizioni, intensa e passionale.

“La tua pelle è un po’ che mi chiama

Stanotte mi manchi di brutto

Ma tanto senza te dove vuoi che vada“.

Alti e bassi, addii e ritorni. Due persone completamente diverse, che hanno in comune soltanto “mille battaglie perse“. Eppure, entrambe sono consapevoli che separati non sono niente.

“Spacco in due questa città

ma non ti incrocio mai

Nella testa ho un ambaradam dam dam dam“.

La protagonista di Ambaradam cerca il suo partner ovunque. Si sente una bambina sulle tracce di un altro bambino e appena lo trova sa che basta poco per tornare a vivere quella passione che da sempre li unisce. La nuova canzone di Jessica Morlacchi, pur non avendo un testo impegnativo, è orecchiabile. Non è un capolavoro della musica italiana, ma è perfetta per la radio e per qualche video social.

Ecco il video di Ambaradam di Jessica Morlacchi:

Ambaradam di Jessica Morlacchi: il testo della canzone

Se abbiamo bisogno di tutto

Allora non siamo niente

In comune c’abbiamo soltanto…

Continua per il testo integrale