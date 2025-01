Max Pezzali, la scaletta del concerto al Palazzetto dello Sport a Roma

Max Pezzali è pronto per esibirsi al concerto presso il Palazzetto dello Sport a Roma: ecco la scaletta delle canzoni che porterà in scena.

Dopo aver fatto cantare Milano, Max Pezzali approda a Roma per un concerto che passerà alla storia. Il cantante si esibirà con le canzoni più belle del suo repertorio: da Come mai a La dura legge del gol , passando per Nessun rimpianto. Vediamo qual è la scaletta che porterà in scena al Palazzetto dello Sport.

Max Pezzali: la scaletta del concerto a Roma

Si chiama Max forever – Questo pala non è un albergo il concerto che Max Pezzali porterà in scena a Roma da venerdì 24 gennaio 2025. L’appuntamento per i fan dell’ex membro degli 883 è alle ore 21:00 presso il Palazzetto dello Sport, dove verrà presentata una scaletta da pelle d’oca. Il cantante, infatti, porterà in scena alcune delle canzoni più belle e iconiche della sua discografia. I fan che si sono assicurati un posto nella struttura dell’Eur ricorderanno i tempi andati grazie a Gli anni, canteranno a squarciagola Sei un mito e si faranno scappare una lacrimuccia con Io ci sarò.

Di seguito, la scaletta delle canzoni del concerto a Roma di Max Pezzali:

Ragazzo fortunato di Jovanotti

S’inkazza (Questa casa non è un albergo)

Sempre noi

Non me la menare / Te la tiri / 6/1/sfigato / Jolly Blue

Rotta x casa di Dio

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Come deve andare

Gli anni

Sei un mito

Nella notte (versione Molella remix)

Non ci spezziamo

La regina del celebrità (versione Eiffel 65 remix)

La regola dell’amico

Una canzone d’amore

Come mai

Nessun rimpianto

Eccoti

Le luci di Natale

Me la caverò

Sei fantastica

Ci sono anch’io

Aeroplano

Nient’altro che noi

Io ci sarò

La dura legge del gol

Grazie mille

Nord sud ovest est

Bella vera

Tieni il tempo

Con un deca

E la vita la vita (di Cochi e Renato).

Le date dei concerti a Roma

Il concerto di Max Pezzali a Roma è composto da sette date. Nello specifico, si esibirà al Palazzetto dello Sport nei seguenti giorni:

venerdì 24 gennaio;

sabato 25 gennaio;

domenica 26 gennaio;

martedì 28 gennaio;

mercoledì 29 gennaio;

sabato 1 febbraio;

domenica 2 febbraio.

E’ bene sottolineare che i biglietti per accedere al concerto, a prescindere dalla data, sono sold out da un po’ di tempo.