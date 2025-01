Bed Rotting: cosa significa la nuova tendenza social e quando può diventare un problema

Che cos’è il Bed Rotting? Una tendenza molto popolare soprattutto tra i giovani che può causare diversi problemi.

Il Bed Rotting è un fenomeno piuttosto recente che si è diffuso tra i giovani attraverso social come TikTok e Instagram. In italiano si può tradurre con “marcire a letto” ed indica il comportamento di chi passa intere giornate a rotolarsi tra le lenzuola dormendo, scrollando il telefono o guardando serie tv senza mai alzarsi. Scopriamo nel dettaglio come è nata questa tendenza e quali possono essere le sue possibili conseguenze.

Cos’è e da dove arriva il Bed Rotting?

Il Bed Rotting è una tendenza che ha iniziato a diffondersi online, soprattutto su Tik Tok, dove sempre più utenti condividono le loro esperienze di giornate trascorse interamente a letto. Grazie allo smart working, infatti, il letto può essere usato non solo per dormire, mangiare, o guardare serie tv, ma anche per lavorare e così molte persone finiscono per trascorrervi tutto il giorno senza praticamente mai alzarsi.

Questo fenomeno ha raggiunto un nuovo picco di popolarità quando è diventato un trend di coppia. Al posto dei classici appuntamenti in cui si esce a cena o si va a fare una passeggiata, sempre più persone hanno iniziato a preferire lo stare a casa, possibilmente sotto le coperte, a dormire o guardare un film mangiando cibo ordinato d’asporto.

Molti utenti sui social definiscono il Bed Rotting come un’esperienza positiva, che permette di prendersi una pausa dai ritmi frenetici imposti dalla società e di ricaricare le proprie batterie sociali prima di tornare ad affrontare il mondo esterno. Questo nuovo fenomeno, però, nasconde diverse insidie e in alcuni casi può essere indice di seri problemi di salute mentale.

I problemi del Bed Rotting

Di per sé, trascorrere una giornata interamente sotto le lenzuola non costituisce un grande problema, capita a tutti di farlo. La situazione cambia quando il Bed Rotting diventa una pratica abituale, messa in atto ogni qual volta non si è costretti ad affrontare incombenze per le quali è necessario uscire di casa. In questo caso “marcire a letto” potrebbe essere indice di depressione o born out.

Quali sono i campanelli d’allarme a cui bisogna prestare attenzione? Il Bed Rotting può diventare un problema se viene prolungato per più giornate consecutive, se diventa un’abitudine a cui non si riesce a rinunciare e soprattutto se interferisce con lo svolgimento delle attività giornaliere come il lavoro, lo sport o la vita sociale.

Questa pratica può avere effetti negativi anche sulla salute fisica: passare intere giornate a poltrire nel letto può causare l’alterazione del ritmo circadiano provocando a lungo andare disturbi del sonno. Non solo, l’eccessiva sedentarietà è spesso causa di problemi circolatori e alle articolazioni. Infine, se praticato troppo spesso in coppia il Bed Rotting può avere un impatto negativo anche sulla relazione perchè potrebbe comportare noia, monotonia e calo della libido.