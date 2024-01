Nuovo annuncio di Amadeus in vista di Sanremo 2024: svelato il cast di artisti che si esibiranno in piazza Colombo accanto all’Ariston.

Ci ha preso gusto Amadeus per i suoi annunci in vista della prossima edizione del Festival di Sanremo 2024. Il conduttore, infatti, ha sfruttato ancora una volta la vetrina del TG1 per svelare il super cast di artisti che si alterneranno nelle varie serate in piazza Colombo, accanto al Teatro Ariston. Nomi importanti e ritorni illustri tra le scelte del presentatore e direttore artistico della kermesse.

Amadeus, il cast in piazza Colombo: l’annuncio su Sanremo 2024

Amadeus

Manca meno di un mese, ormai, a Sanremo 2024 e, anche per questo, Amadeus ha voluto “dare una scossa” come aperitivo con uno dei suoi annunci speciali in vista della kermesse musicale. Il direttore artistico ha comunicato quali saranno gli artisti che si esibiranno sul palco di Piazza Colombo, accanto al teatro Ariston.

Saranno cinque, ovviamente, le serate e per la prima toccherà a Lazza esibirsi. Andando avanti sarà il turno di Rosa Chemical. Successivamente ecco Paola & Chiara per la terza. Sorpresa nel quarto giorno, quando in Piazza Colombo arriverà la bellissima voce di Arisa che, quindi, in un certo senso, tornerà ad esibirsi in chiave sanremese dopo qualche polemica. Nell’ultima serata, invece, sarà il turno di Tananai.

Saranno quindi questi gli artisti che, da martedì 6 a sabato 10 febbraio, si esibiranno sul palco allestito a pochi metri dall’Ariston durante la settimana del Festival e che saranno in collegamento con tutto il resto della kermesse.

L’ennesimo annuncio super del conduttore che vuole, evidentemente, fare il boom in questa edizione del Festival per il quale, a questo punto, ci sono aspettative elevatissime.

Staremo a vedere come andranno le cose. Ormai manca davvero poco…

Di seguito anche il post su X del Festival riguardo agli artisti delle varie serate: