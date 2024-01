Chiara Nasti ha appena annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio, ed è finita di nuovo nel mirino degli haters.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno annunciato di essere in attesa del loro secondo figlio e a seguire l’influencer è stata presa di mira dagli haters e dai leoni da tastiera. Sui social infatti c’è chi le ha scritto: “Sale l’ammontare di un ipotetico assegno di mantenimento, evvai!”. Chiara Nasti ha replicato contro il leone da tastiera affermando:

“Che vergogna con questi commenti! Ci amiamo, vogliamo dare un fratellino o sorellina a nostro figlio, perché solo pensarle cose così? La brutta figura la fate voi perché noi siamo felicissimi”.

Chiara Nasti

Chiara Nasti contro l’hater: la replica

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono più felici che mai perché molto presto saranno genitori per la seconda volta e, nelle ultime ore, l’influencer ha tuonato contro gli haters che l’hanno presa di mira sui social per l’arrivo del suo secondo bebè. Sui social c’è anche chi ha insinuato che la sua unione col calciatore sia destinata a finire e che quindi lei, con due figli a carico, potrebbe chiedere un generoso assegno di mantenimento.

L’influencer ha rinviato simili accuse al mittente e si è detta più felice che mai per l’arrivo del suo secondo bebè (che, al momento, non è dato sapere se sarà un maschietto o una femminuccia). Sui social in tanti hanno fatto le congratulazioni a lei e a Mattia Zaccagni per l’arrivo del loro secondo figlio, e non vedono l’ora di saperne di più in merito alla gravidanza di Chiara Nasti (che, finora, aveva sostenuto di voler attendere del tempo prima di cercare una seconda gravidanza).