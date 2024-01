Attraverso un post carico di cordoglio Melania Trump ha annunciato la scomparsa di sua madre, Amalija Knavs.

Attraverso un post via social Melania Trump ha annunciato la scomparsa di sua madre Amalija Knavs, deceduta a 78 anni. Le sue condizioni si sarebbero aggravate negli ultimi giorni e l’ex first lady sarebbe sempre rimasta al suo capezzale.

“Amalija è stata una donna forte che ha mostrato sempre grazia, calore e dignità. È stata devota interamente a suo marito alle figlie, al nipote e al genero. Ci mancherà oltre ogni misura. Continueremo a onorare e ad amare il suo lascito”, ha scritto Melania Trump in un post via social con cui ha annunciato la tragica notizia.

Melania Trump: la scomparsa della madre

L’ex First Lady Melania Trump si è trovata nelle ultime ore a dover fare i conti con un tragico lutto: sua madre, a cui lei sarebbe stata estremamente legata, è infatti scomparsa. In tanti le hanno rivolto le loro condoglianze e i loro messaggi d’affetto tramite social, e la moglie del presidente Trump ha dedicato un commovente post alla donna. Al suo messaggio carico di dolore si è unito anche l’ex presidente Donald Trump, che sui social ha scritto:

“Questa è una notte molto triste per l’intera famiglia Trump. La grande e bellissima madre di Melania, Amalija, è appena andata in un bellissimo posto nel cielo. Era una donna incredibile e ci mancherà ben oltre le parole”. Entrambi i genitori di Melania hanno vissuto negli ultimi anni a Mar-a-Lago, dove risiedono anche l’ex first lady e l’ex presidente.