Stando ad un rumor circolato in rete sarebbe giunta al capolinea la storia d’amore tra Fabrizio Corona e Sara Barbieri.

Amore al capolinea per Fabrizio Corona e Sara Barbieri? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete a causa di un messaggio della modella, che ha scritto:

“In questi anni sono rimasta a guardare, osservare, visto situazioni che credevo per me fossero ‘esperienze di vita’ quando giorno per giorno mi hanno fatta sentire fuori dal mondo e il mondo me lo sono creata dentro di me, isolandomi e allontanandomi da tutto e tutti, pensando che fosse l’unico modo per proteggere chi mi voleva davvero bene”, e ancora: “La gabbia dorata tanto giudicata mi ha distrutta giorno per giorno (…) Non credo nelle vendette, penso sia il modo peggiore per sfogare la rabbia, ma credo nelle rinascite, nel prendersi cura di se stessi e di non arrendersi mai, anche quando spesso le persone che consideravi vicino a te aspettano di vederti cadere, di vederti ‘finita’.”

Sara Barbieri è single? Il post sui social

Secondo i rumor in circolazione potrebbe essere giunta al capolinea la storia d’amore tra Fabrizio Corona e Sara Barbieri e nelle ultime ore lei ha scritto un lungo post via social che molti hanno interpretato come uno sfogo contro l’ex Re dei paparazzi. I due sono stati legati per circa 2 anni e Fabrizio Corona aveva ammesso che avrebbe voluto sposare la giovane modella.

Al momento sulla questione non sono emersi ulteriori particolari, e in tanti sono in attesa di sapere se l’ex Re dei paparazzi confermerà o smentirà i rumor in circolazione.