Ospite a È sempre Cartabianca, Al Bano Carrisi ha ammesso di non essere a conoscenza del caso di Giulia Cecchettin.

Al Bano Carrisi è stato ospite a È sempre Cartabianca, e ha finito per creare il gelo in studio affermando di non sapere nulla sul caso di Giulia Cecchettin, la giovane uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta lo scorso 11 novembre.

“Ti giuro che questa storia la sto sentendo qui. Credimi, su 365 giorni, per 300 sono fuori e purtroppo mi è sfuggita”, ha dichiarato Al Bano, a cui la padrona di casa del talk show ha chiesto subito spiegazioni affermando: “Come non la conosci? Se ne è parlato per giorni e giorni, ci sono state manifestazioni e mobilitazioni”.

Al Bano Carrisi

Al Bano Carrisi: la confessione su Giulia Cecchettin

Al Bano Carrisi ha ammesso a È sempre Cartabianca di non aver mai sentito parlare del caso di Giulia Cecchettin, il femminicidio avvenuto lo scorso novembre e che ha fortemente scosso l’opinione pubblica, suscitando dibattiti e manifestazioni. Il cantante di Cellino San Marco a seguire ha spiegato di non seguire l’informazione italiana per evitare notizie “dure da digerire” e anche per via dei suoi troppi impegni di lavoro.

“In televisione ogni giorno vediamo scene di violenza, tutto è violenza, morte e distruzione. È chiaro che può essere un seme che prima o poi esplode” ha spiegato il cantante, e ancora: “Nella mia fanciullezza ho vissuto la gioia di vedere dei bei film western, vivevamo di positività, tutto ciò che vedevamo era positivo e siamo diventati una società positiva. Adesso è tutto distruzione e succedono purtroppo dei danni quotidiani”.