Tempo di rivelazioni piccanti nella Casa del Grande Fratello. Fiordaliso ha raccontato alcuni dettagli su un rapporto avuto…

Non solo tensioni e litigate al Grande Fratello. Nelle ultime ore è stato tempo di rivelazioni bollenti a proposito di alcune esperienze, anche intime, avute in passato. A raccontare qualche dettaglio davvero curioso è stata Fiordaliso che ha stupito i compagni di reality.

Fiordaliso, la confessione intima al GF

Nel corso delle ultime ore, nella Casa del Grande Fratello, alcuni concorrenti hanno deciso di raccontarsi aspetti inediti della loro vita. In particolare c’è stato un curioso racconto da parte di Fiordaliso. La cantante stava parlando con Stefano Miele e Beatrice Luzzi ed in particolare stavano chiacchierando in cucina.

Ad un certo punto l’attrice ha chiesto quale fosse il posto più strano in cui gli inquilini avessero avuto un rapporto sessuale. Senza alcun problema, a prendere parola, è stata la cantante che ha lasciato tutti di stucco.

Il motivo? Le sue dichiarazioni molto particolari: “Io l’ho fatto in un pullman con 20 orchestrali e non se n’è accorto nessuno”, ha svelato la donna.

A quel punto, in preda alla curiosità, la Luzzi ha voluto saperne di più e le ha chiesto in che modalità fosse avvenuto il tutto. La compagna di Casa ha risposto: “Da seduti”.

Un retroscena privato che ha generato inizialmente della ilarità tra i presenti e tanti dubbi tanto che Beatrice ha voluto chiedere di più: “Ma in che senso da seduti? E che c’aveva un ponte?”.

Sui social questo siparietto ha destato grande curiosità e simpatia visto che diversi utenti sono riusciti a creare delle clip ironiche con commenti divertiti sui fatti. Almeno per qualche ora, quindi, al GF si può sorridere e non pensare a polemiche e litigate varie.

