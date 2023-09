Intervista in occasione dei suoi 61 anni. Amadeus parla a 360° tra lavoro e vita privata, compreso un trauma mai superato del tutto.

Tra i volti più apprezzati del panorama televisivo italiano c’è sicuramente Amadeus che oggi festeggia i suoi 61 anni. Per l’occasione, il noto conduttore ha rilasciato un’intervista su svariati argomenti al Corriere della Sera. Tra lavoro e vita privata, il presentatore ha raccontato anche alcuni dettagli inediti della sua infanzia ed in particolare un trauma mai del tutto superato.

Amadeus, la nefrite e il trauma a 7 anni

Non ha problemi il presentatore a scherzare sull’età che avanza e alla prima domanda sugli anni che passano, ecco la simpatica risposta: “Non ho mai avuto problemi con l’età, mi godo gli anni che ho e non ci penso. Alla fine può sembrare una frase fatta, ma l’importante è avere obiettivi, energia, positività — oltre alla salute, ovvio. Faccio sempre l’esempio di Gianni Morandi, che ha una forza doppia rispetto alla mia: ecco lui è un modello da seguire”.

Amadeus ha poi fatto il punto sui tanti impegni lavorativi che lo vedranno protagonista tra i programmi Rai durante la settimana e Sanremo 2024. Anche in questo caso, nessun problema di ansia o simil: “Vivo il mio lavoro come un bambino al parco divertimenti, sono felice di cominciare a registrare Affari tuoi, sono curioso di ascoltare le canzoni dei giovani e dei big a Sanremo. Faccio quello che sognavo di fare quando ero ragazzino”.

Ma proprio parlando della tenera età, ecco un passaggio inedito: “Perché non sono ansioso? Sono come Dottor Jekyll e Mister Hyde, divento un’altra persona. Probabilmente è dovuto al fatto che quando ero piccolo, a 7 anni, ho avuto la nefrite e sono stato ricoverato in isolamento per tre mesi; probabilmente non mi sono mai ripreso da quel trauma. La stanza dove sono stato ‘ingabbiato’ all’ospedale di Bussolengo in provincia di Verona me la ricordo nei dettagli come se fosse ieri”.

