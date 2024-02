Un’emozione palpabile hanno segnato l’ultima conferenza stampa di Amadeus come direttore artistico di Sanremo.

Il Festival di Sanremo 2024 si è concluso non solo con un trionfo di ascolti, ma anche con un momento di forte emozione per il suo conduttore e direttore artistico, Amadeus. Dopo cinque anni al timone della kermesse musicale più amata d’Italia, il presentatore ha vissuto i suoi ultimi istanti sul palco di Sanremo tra le lacrime, durante la conferenza stampa finale.

L’ultimo saluto di Amadeus

La sala stampa ha tributato a Amadeus una calorosa standing ovation, un lungo e fragoroso applauso che ha scosso l’ambiente e ha commosso profondamente il diretto interessato. “Vi prego, basta applausi altrimenti mi commuovo“, ha tentato di scherzare il noto conduttore, prima di lasciarsi andare a un’emozione incontenibile.

Amadeus

Questa edizione del Festival, che ha visto il suo culmine nell’ultima serata con un record di ascolti – oltre 14 milioni di spettatori e uno share del 74% – ha rappresentato un vero e proprio canto del cigno per il conduttore.

Il successo di Sanremo e il futuro

L’edizione 2024 del Festival di Sanremo non è stata solo l’ultima per Amadeus, ma anche una delle più riuscite in termini di pubblico, con numeri da capogiro che testimoniano la vitalità e l’affetto del pubblico per questa manifestazione.

Al di là dell’emozione e del successo, già si guarda al futuro con il toto nomi per il suo successore, tra i quali circola quello di Alessandro Cattelan. Ma il momento è tutto per Amadeus, che ha voluto condividere la scena della sua ultima conferenza stampa con l’amico e compagno di avventure Fiorello, presente anche lui nella serata finale come co-conduttore. Insieme hanno ripercorso gli aneddoti e le curiosità di queste edizioni, tra cui il dibattito sulla “pubblicità occulta”, quest’anno simboleggiata dalla polemica sulle sneakers U-Power indossate da John Travolta.

La commozione di Amadeus non è stata solo il frutto di un addio, ma anche la celebrazione di un legame speciale con il Festival di Sanremo, un evento che va oltre la musica, diventando un vero e proprio fenomeno culturale. Le parole di Fiorello: “Ringraziali perché sono stati veramente carini con noi“, sottolineano la gratitudine verso il pubblico e i media che hanno accompagnato e sostenuto il loro percorso.