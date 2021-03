Allergia al nichel e tatuaggi: ecco come fare per far combaciare la voglia di piercing e tatuaggi con la fastidiosa allergia causa di molte dermatiti.

Chi soffre di allergia al nichel può farsi tatuaggi e piercing? Sì, ma solo in alcuni casi. Il rischio è di incappare in fastidiosi dermatiti. Con l’esplosione della moda dei tattoo è diventato sempre più frequente riscontrare problemi della pelle come arrossamenti, bruciori o piccole gonfiori. Tuttavia, esistono dei modi per far combaciare l’amore per i tatuaggi e i piercing con il proprio problema di salute. Scopriamo insieme tutto quello che bisogna sapere.

Cosa sono le dermatiti e perché alcuni gioielli le scatenano

Le dermatiti sono forme allergiche che colpiscono la pelle e si manifestano quando questa entra in contatto con una sostanza, l’allergene in questione. Problemi che si manifestano gradualmente, con una sensiblizzazione che tende a peggiorare con il passare del tempo. Ma perché il contatto con alcuni gioielli porta alla luce questo problema?

Dermatite

Solitamente la dermatite viene causata non dai gioielli in oro o argento, ma dalla bigiotteria e dai piercing, a causa della presenza di nichel, metallo che normalmente rientra nella componente di questi accessori, spesso utilizzati anche senza attenzione. Per questo motivo è consigliato acquistare sempre oggetti realizzati con materiale anallergico e sicuro, con apposita etichetta o garanzia. Il problema è invece differente per quanto riguarda i tatuaggi…

I tatuaggi contengono nichel

Da diversi anni diventati di moda, i tatuaggi possono scatenare a loro volta delle dermatiti. L’inchiostro dei tatuaggi contiene nichel? Non proprio. Tuttavia, è presente nei tattoo una particolare sostanza fissante per il colore, la parafenilendiammina, che può comportare arrossamenti diffusi, prurito e gonfiori. Un pericolo che esiste anche per i tatuaggi all’henné, eseguiti non con l’ago ma con un semplice pennello, ma che aumenta a dismisura quando si tratta di un tatuaggio eseguito con un ago sotto la pelle.

ragazza tatuaggio pancia

Come capire se sei allergico al nichel

Per poter capire se si è allergici a una sostanza che può causare dermatite è utile sottoporsi a un patch-test, un esame molto semplice che viene eseguito sulla superficie della pelle anche negli ambulatori o nei dipartimenti di dermatologia degli ospedali.