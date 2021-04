Avete voglia di vivere un’avventura incredibile come Alice o vi sentite smemorate come lei? Pandora vi propone il bijoux giusto per voi.

Che sia stata l’Alice nel paese delle meraviglie di Tim Burton a conquistarvi, o che abbiate solo ed esclusivamente in mente quella classica della Disney, è certo che la collezione dedicata ad Alice nel paese delle meraviglie di Pandora, sarà il must have dei gioielli nerd più trendy di questa primavera 2021.

Una collezione che ci ricorda quanto viaggiare, perdersi tra strade e luoghi caratteristici di una città o del mondo sia uno dei momenti di piena libertà che abbiamo al mondo, accompagnati sempre da una buona dose di fantasia e creatività, come quella che permise a Lewis Carroll di scrivere Alice e a Walt Disney di trasformarla in un indimenticabile classico d’animazione.

Pandora e Alice nel paese delle meraviglie: una capsule che arricchisce i charms Disney

I bracciali Pandora sono da sempre un sogno per tutte noi: dai più classici a quelli più originali, riceverli è sempre un regalo gradito, sia riceverlo che magari concederselo. E da quando il marchio ha pensato a questa sinergia con Disney, i charms e i gioielli proposti sono ancora più belli e accattivanti.

L’ultima capsule proposta da Pandora è quella dedicata ad Alice nel paese delle meraviglie: i charms sono i protagonisti indiscussi di questa collezione essenziale, ma che riproduce ciondoli che richiamano oggetti e momenti inconici del classico firmato Disney.

Realizzati in argento, la loro particolarità è quella di avere diversi dettagli colorati in maniera vivace che ci fanno pensare subito al mondo di Alice: il più importante tra i charms in argento sterling 925 è quello ispirato al cappello del Cappellaio Matto. Il ciondolo è rifinito a mano, colorato, e alcuni dettagli come le carte, le tazze da tè, Alice e la frase We’re all mad here sembrano farci rivivere proprio quella scena.

Altri charms che richiamano proprio la scena del Cappellaio Matto sono quello della teiera, colorata in azzurro e il charms dello Stregatto nei colori viola e rosa.

Il bracciale dello Stregatto e altri charms della collezione Disney Pandora

Altro pezzo particolare della collezione è il bracciale dello Stregatto: un braccialetto rigido essenziale, completamente in argento, che riproduce il sorriso del gatto strampalato e iconico di Alice. Può essere un’idea regalo perfetta per chi non possiede già un bracciale Pandora e lo riceve per la prima volta.

Ma un charm di cui sarà difficile non innamorarsi è il Bevimi, che ricorda proprio il flaconcino, realizzato in azzurro, che porta la scritta Always, e da cui ha inizio il viaggio fantasioso e d’avventura di Alice. Un invito a restare fedeli ai proprio sogni e alla propria curiosità.

Il costo dei singoli charms parte dai 39 euro, mentre il bracciale rigido ha un costo di 69 euro, e può fare anche da base per l’acquisto dei differenti charms se non avete già un bracciale basic Pandora.