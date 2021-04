Sarà anche arrivata la primavera, ma questo non vuol dire rinunciare ad un paio di collant con le scritte, che ci permettono di indossare gonne e vestitini anche con il fresco della sera.

La primavera che si respira quest’anno è un po’ capricciosa: giornate più calde ma non troppo, e altre in cui facciamo fatica a mettere da parte i cardigan e anche i collant, quelli con le scritte si sono già preannunciati come l’accessorio must have del momento. E visto che con le riaperture potremo tornare ad indossare anche vestiti e gonne casual per un pranzo o un aperitivo fuori, valorizziamo anche la scelta della calze, perfette per il fresco della sera.

Mettiamo da parte le parigine di lana magari, e concentriamoci sui collant sottili e trasparenti, che tra scritte, loghi e fantasie, si erano lasciate avvistare anche sulle passerelle. Immediata la risposta anche delle influencer, che non si sono risparmiate nel proporci abbinamenti con outfit accattivanti.

Collant con le scritte 2021: Calzedonia, i collant dedicati a Frida Kahlo

Tra i marchi pret a porter a restare fedele al trend dei collant con le scritte è Calzedonia, che anzi propone modelli ancora più trendy con una collezione dedicata all’artista messicana Frida Kahlo.

In puro stile Frida, i collant sono una dichiarazione d’amore alla vita e alla gioia di viverla attraverso il fashion ed infatti tra i modelli spiccano i collant neri con la scritta in lungo e in rosa dietro le gambe viva la vida. Non potevano sfuggire alla regina dei trend Chiara Ferragni.

La collezione dedicata alla pittrice messicana include anche altri modelli, più vicini allo stile della collezione di collant con le scritte proposta in inverno da Calzedonia, ma con incise frasi di Frida Kahlo oppure il suo volto. Sono disponibili quindi in diverse fantasie, sia in versione minimal che più ricercate, e sono disponibili in 30 o 40 den. Si tratta di modelli velati dal prezzo di 14.95 euro, quindi molto leggeri al tatto, perfette da indossare anche con un paio di décolléte o per iniziare a sfoggiare timidamente sandali o scarpe aperte.

Calze con le scritte in versione luxury: le proposte dell’alta moda

Ma se cercate qualcosa di particolare o volete regalarvi dei collant speciali per le occasioni che verranno, anche l’alta moda propone le sue varianti, preferendo alle scritte stampe monogram, come per esempio i collant Elisabetta Franchi, acquistabili sul sito della maison a 30 euro e caratterizzati dal contrasto bicolor delle scritte con la texture della calza.

Altrettanto iconici anche i collant in tulle proposti da Gucci, con il motivo a doppia G intrecciato nei colori iconici ebano e beige, e da riservare sicuramente ancor di più alle serate o alle occasioni speciali. Sono disponibili sul sito al prezzo di 210 euro.