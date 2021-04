Il centenario di Gucci merita una celebrazione speciale: non solo l’esclusiva sfilata con Balenciaga, ma anche un’entrata ufficiale nel mondo dell’alta gioielleria con l’esclusivo Gucci 25h.

Tutto quello che incontra o ripropone il gusto del direttore creativo di Gucci Alessandro Michele possiamo stare pur certi che non passerà mai inosservato. E quest’anno più che mai il suo estro creativo si esprime in linea con i 100 anni della maison: ci ha già incantato con la sfilata che insieme a Balenciaga ha riproposto la moda di Gucci nel corso del tempo, adesso invece con un orologio Gucci che sancisce l’arrivo della maison nell’alta gioielleria.

Un debutto inaspettato, ma che in realtà continua a restare fedele alla tradizione Gucci, che ha sempre proposto orologi di lusso, che ancora ad oggi per gusto raffinato ed elegante restano unici e inarrivabili. La maison fiorentina dal 1921 ha sempre saputo dare una sua impronta speciale, che adesso trova un’ulteriore affinamento con un tocco haute horlogerie.

Gucci: il nuovo orologio è un modello di alta gioielleria

Gli orologi Gucci sono da sempre stati modelli di lusso, ma questa volta siamo davanti ad un accessorio di alta gioielleria, che viene proposto da Alessandro Michele in diversi modelli: Gucci 25H, G-Timeless, Grip, a cui è possibile se ne aggiungeranno altri che arricchiranno gradualmente la serie.

Per presentarlo un video d’impatto su Instagram che ne mostra i dettagli e le caratteristiche preziose, specificando in didascalia il debutto ufficiale di Gucci nell’alta gioielleria: “GUCCI25H, la pietra di paragone del debutto nell’alta orologeria della Maison, presenta un design elegante, sportivo e di genere neutro, dotato del primo calibro di manifattura # Gucci, mentre il suo nome giocosamente simbolico è ispirato al numero preferito di @ alessandro_michele“. Il nome infatti si riferisce ad una giornata di ventiquattrore che non basta e che si incontra in quell’ora in più composta dal 2, che è equilbrio e cooperazione, e il 5 che rappresenta curiosità e libertà.

L’orologio di estremo lusso colpisce infatti per la sua estetica minimal ed essenziale, disponibile nei colori oro e platino che ne danno l’allure di un orologio che desidera essere anche un gioiello.

Gucci 25H: dove acquistare il prezioso orologio della maison

Al momento l’orologio gioiello Gucci 25H, gli altri modelli e la serie che seguirà saranno appannaggio delle boutique, in particolare attualmente di quella parigina a Place Vendôme, dove è possibile ammirare parte della collezione su appuntamento. A specificarlo è proprio un post su Instragram che regala un viaggio virtuale nella boutique.

Non da escludere che la collezione successivamente possa arrivare anche nelle altre boutique Gucci del mondo, che resterebbero il canale preferenziale trattandosi di un accessorio dalla massima esclusività, unisex e che rende omaggio al giardino fiorito di Gucci, i cui elementi come api, foglie, fiori, sono presenti in dettaglio nella manifattura dell’orologio. Per ora ci accontentiamo di ammirarlo virtualmente, dato che il prezzo è ancora top secret o comunque riservato a chi entrerà nella boutique parigina.