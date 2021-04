Un concentrato di minimal e colore, i look degli Oscar 2021 mettono da parte l’eccesso e lo show: da Laura Pausini a Zendaya ecco i look più belli.

Pur se in ritardo rispetto al solito appuntamento di Febbraio, causa pandemia, gli Oscar 2021 sono andati in scena come di consueto al Dolby Theatre di Los Angeles. Con una certa sobrietà il red carpet dei look degli Oscar 2021 ha saputo incantare, come sempre del resto, con gli abiti essenziali ma dall’elegante tocco glamour, scelti da star e attrici.

E tra i colori pastellati e quelli più accesi non sfugge qualche idea che possiamo rubare per il nostro guardaroba della primavera/estate 2021, che predilige anche nuance basic come il nero ma soprattutto il bianco che si conferma ancora una volta il colore più amato della stagione.

Oscar 2021: sul red carpet Valentino spopola tra i look scelti dalle star

Facendo un rapido riassunto degli abiti più belli che si sono fatti notare sul red carpet degli Oscar 2021, il nome che ha vestito molte delle attrici e delle star invitate ad uno degli eventi più amati e attesi dell’anno è quello di Valentino, che tra capi Haute Couture, personalizzati e proposte di collezione, merita senz’altro un Oscar per la sua capacità di saper cucire l’abito perfetto in linea con la personalità di chi lo indossa.

Tra i suoi più belli, fresche e originali, l’abito indossato da Zendaya, frizzante e in giallo estivo, con strategici dettagli cut che esaltano il fisico di una delle attrici più amate del momento, nonché ambassador ufficiale della nuova collezione Valentino. Un abito semplice, leggermente drappeggiato, illuminato da un bellissimo collier Bulgari.

Non è riuscita a portare a casa la statuetta degli Oscar per la miglior canzone originale, ma in memoria del fatto che Italians do it better, Laura Pausini ha saputo rappresentarci al meglio anche nella scelta di un abito nero, dall’eleganza classica che le lasciava dolcemente scoperte le spalle. Un look principesco nella gonna ma glamour nella sua texture lucida e la nuance nera: una principessa guerriera pronta a vivere con emozione e sfida il suo debutto agli Oscar.

E la lezione sulla versatilità e l’eleganza del bianco ce la offre ancora una volta Valentino, che l’aveva già anticipata lo scorso anno, con il suo tuxedo al femminile indossato da Diane Warren. Da copiare assolutamente gli stivaletti bianchi, già must have di questa primavera.

Il red carpet del Dolby Theatre: scintillare e incantare, ma con sobrietà

Attrici e star all’appello hanno scelto quindi look attenti più al colore che alla ricerca dell’effetto scintillante, dando all’evento un carattere fashion decisamente più composto e austero rispetto agli scorsi anni: è il dettaglio ad aver fatto la differenza, che si trattasse di paillettes o anche di piume, indossate con sobrietà su un basic look black da Frances McDormand, anche lei in Valentino.

Altri colori da rubare per il nostro guardaroba di stagione? Sicuramente l’arancio, sfoggiato da Ariana De Bose, in un dress super avvitato, che in versione mini o long nel suo tessuto leggero e i cut out alla silhouette già ci fa pensare alle serate estive.