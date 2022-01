Riprendendo una nota canzone dei Maneskin, il man game ha replicato alle tante critiche sul suo percorso di vita fuori e dentro il GF Vip 6.

Alex Belli fa ancora parlare di se, nonostante sia uscito da un po’ dalla Casa del GF Vip 6. Il motivo è sopratutto l’entrata in scena della moglie Delia Duran che sarà la nuova concorrente del reality. Proprio in seguito a questo, si sono accumulate molte critiche da chi pensa che è tutta una farsa quella della coppia. L’attore replica duramente a queste insinuazione.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Le dichiarazioni di Alex Belli

“Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla. Tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l’aria“. Queste le parole di Alex Belli sui social che replica a chi, in queste ore, sta dando del falso a lui e alla moglie.

Sicuramente queste parole sono anche una frecciata a Patrizia Pellegrino che ha dichiarato più volte che era tutto organizzato fin dall’inizio tra l’attore, Delia e Soleil. Come riporta Blogtivvu, l’ex gieffina dichiara : “Mi hanno detto chiaro e tondo che tra loro c’era un rapporto di questo tipo semplicemente per la trasmissione. Per far in modo che con le clip il programma potesse effettivamente parlare di qualcosa che poteva far sognare il pubblico. Quando ho sentito questa cosa ho detto: ‘ma scusate ragazzi io non avevo capito perché sembrava“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG