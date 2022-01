Cristiano Malgioglio ha raccontato dell’ultima telefonata ricevuta da Raffaella Carrà, la showgirl scomparsa lo scorso luglio.

Ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Cristiano Malgioglio si è raccontato, ricordando vari momenti commoventi della sua vita, tra cui l’ultima telefonata ricevuta dalla sua amica Raffaella Carrà, l’icona dello spettacolo italiano scomparsa lo scorso 5 luglio 2021.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

L’autore e cantante Cristiano Malgioglio, infatti, ha ricordato la sua grande amica con un racconto commosso, in cui ha reso pubblica l’ultima telefonata ricevuta, proprio qualche giorno prima della morte della Carrà. Ecco le sue parole: “Le sue parole sono come se fossero l’intero testamento della mia carriera. Mi aveva detto ‘Cristiano quando arrivi tu in televisione, la televisione cambia colore. Ti prego non cambiare mai’ In quel momento io sono rimasto stranito'”

Dopo quella telefonata, Malgioglio aveva capito che qualcosa non andava e infatti, dopo due tre giorni Raffaella Carrà è venuta a mancare, sconvolgendo l’intero mondo. Il cantante dice: “Per me è stato un trauma. Il mio agente mi ha avvisato…ho sofferto troppo”

Riproduzione riservata © 2022 - DG