Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli e in gravi condizioni all’ospedale, ricoverato dal 26 dicembre. Ecco le novità sul suo stato di salute.

Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, è ricoverato dal 26 dicembre in una struttura ospedaliera in Italia e ora pare sia in gravi condizioni.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

La notizia è stata data dal portavoce del Presidente, spiegando che il ricovero si è reso necessario “per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario”.

In mattinata, però, David Sassoli aveva twittato il proprio cordoglio per la morte della giornalista Silvia Tortora, scrivendo: “Una vita spesa per il garantismo, per la memoria del padre Enzo, vittima di malagiustizia, per un Paese più maturo e più civile”

Il mio cordoglio per la prematura scomparsa di #SilviaTortora. Una vita spesa per il garantismo, per la memoria del padre #Enzo vittima di malagiustizia, per un Paese più maturo e più civile. — David Sassoli (@DavidSassoli) January 10, 2022

Sassoli era già stato costretto ad annullare gli impegni istituzionali dal mese di settembre dello scorso anno fino a inizio novembre, a causa di una brutta polmonite dovuta al batterio della legionella, come lui stesso aveva spiegato in un video pubblicato dopo la guarigione.

I problemi di salute avevano portato a un ricovero del presidente nella città alsaziana per ricevere le prime cure mediche dopo le quali era rientrato in Italia. C’era poi stata una ricaduta, dalla quale il politico del Partito democratico si era ripreso in tempo per partecipare alla sessione plenaria del Parlamento a Strasburgo dal 22 al 25 novembre 2021.

Riproduzione riservata © 2022 - DG