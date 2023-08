Innamoratissimo della sua Delia, Alex Belli torna a parlare di lavoro ma anche di progetti di famiglia con la voglia di un figlio.

Lo vedremo tra i protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show 2023 con Carlo Conti ma nell’intervista a Novella 2000, Alex Belli racconta tanto altro oltre ai progetti lavorativi. In particolare, l’attore è tornato sull’argomento paternità e la voglia di un figlio con la sua Delia Duran.

Alex Belli, la tv e la voglia di paternità

Nel corso dell’intervista, Alex ha raccontato un po’ le sue emozioni in vista della partecipazione a Tale Quale Show: “Ci sarà da divertirsi! Tra i tanti personaggi che mi piacerebbe imitare spiccano Tiziano Ferro, Mario Biondi e Antonello Venditti. Ogni cinque minuti il mio coach di canto mi manda degli input che trovo molto interessanti”.

E su come l’ha presa Delia: “Se Delia è gelosa di un’eventuale ‘chimica artistica’ che potrebbe crearsi tra me e le colleghe di Tale e Quale? La nostra relazione è immune da sentimenti così bassi. Oltre alle prove della vita abbiamo superato Temptation Island, Grande Fratello Vip, ecc… Il rapporto è più che collaudato”.

Passaggio molto importante anche sul tema famiglia. Belli e la Duran, infatti, da tempo hanno confessato di volere un figlio ma ancora di non esserci riusciti: “Purtroppo è una di quelle cose che puoi progettare quanto vuoi, ma l’ultima parola spetta alla vita, che decide se venire incontro o meno alle tue ambizioni. Forse non è ancora il momento, nonostante da parte mia e di Delia ci sia tutta la buona volontà. Credo nell’idea di un disegno divino e qualunque cosa esso preveda per me la rispetto”.

