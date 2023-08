Un rapporto speciale quello che lega Luciana Littizzetto e Maria De Filippi. A raccontarlo la comica che presto sarà in tv con la Queen.

La vedremo presto come volto nuovo di Tu si que vales a Canale 5 insieme a Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e Maria De Filippi. Ed è proprio della Queen di Mediaset che Luciana Littizzetto ha parlato a Oggi rivelando alcuni dettagli anche inediti del loro rapporto di amicizia.

Luciana Littizzetto e le parole su Maria De Filippi

Luciana Littizzetto

La comica ha rivelato alcuni dettagli dell’amicizia che la lega alla nota conduttrice di Canale 5: “Abbiamo sempre avuto un bel rapporto. Devo dire la verità, Maria è sempre lei che incoraggia me. La parole più frequente che mi dice per spronarmi è ‘cretina’. Mi vuole bene così e, in fondo, ha ragione: se mi agito, se ho un’insicurezza, lei sdrammatizza in un attimo: ‘Cretina!’. Questo è il suo modo di sdrammatizzare e spronarmi”, ha raccontato la Littizzetto.

“Anche con l’affido è stata lei a darmi sicurezza e a parlarmene. Io temevo che essere una persona conosciuta avrebbe reso il cammino dei nostri figli più difficile. Lei mi parlo più volte della sua esperienza con Gabriele con grande serenità. Mi disse: ‘Stai tranquilla, proteggerai i tuoi figli, andrò tutto bene’. Così è stato, è una persona che sa infonderti tranquillità”.

E ancora: “Lei è una persona da maneggiare con cura, perché c’è la donna forte, l’imprenditrice che fa girare una grande macchina con centinaia di lavoratori, e poi c’è anche la donna che non si rivela facilmente, che ha pudore dei suoi sentimenti, che ha delle timidezze. Tutti noi abbiamo un pianeta interiore da trattare con cura”.

Da qui anche un retroscena su un regalo simpatico che la comica ha fatto alla De Filippi: “Volevo farle un regalo simbolico e le ho comprato una biosfera che contiene un ecosistema marino autonomo con la gorgonia e dei micro gamberetti. Ho pensato che anche noi abbiamo un pianeta interiore da trattare con cura. Glielo avevo dato per il camerino ma lo ha portato a casa. Buon segno”.

