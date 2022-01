Lo scrittore ha subito un trapianto di cellule staminali, donati dalla sorella e sta bene ma per sapere se l’intervento sia davvero riuscito bisognerà aspettare le prossime settimane.

Alessandro Baricco è stato operato all’Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, per ricevere delle cellule staminali. Lo scrittore che ha 64 anni dovrà attendere qualche settimana per sapere se l’intervento è davvero riuscito. Per ora sta bene ma la moglie non si pronuncia più di tanto, forse anche un po’ per scaramanzia.

Alessandro Baricco come sta dopo l’operazione

Come riporta TG Com 24, Alessandro Baricco è stato operato: “L’intervento è tecnicamente riuscito, anche se saranno decisive le prossime tre settimane per verificare che tutto sia andato nel migliore dei modi. La compagna: “Siamo in attesa”, preferisco non parlare. Siamo in attesa”, si limita a dire la compagna Gloria Campaner. Era stato lo scrittore stesso ad annunciare sui canali social, il 22 gennaio, che gli era stata diagnosticata la leucemia mielomonocitica cronica. “Ehm, c’è una notizia da dare e questa volta la devo proprio dare io, personalmente. Non è un granché, vi avverto”, aveva scritto Baricco.“

Si dovrà dunque attendere un po’ per conoscere l’esito finale dell’operazione che ha coinvolto lo scrittore. Per ora le sue condizioni sono comunque buone.

Riproduzione riservata © 2022 - DG