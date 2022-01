L’amica di Alex Belli e Delia Duran chiarisce la natura del loro rapporto, svelando che c’è anche una complicità erotica tra loro, condivisa e accettata da tutti.

In occasione di un’intervista a Barbara D’Urso, l’amica più volte menzionata da Alex Belli, Stella, ha parlato del suo rapporto a tre con l’attore e Delia Duran. Ha anche chiarito perchè la modella avrebbe sofferto la complicità tra il marito e Soleil, vuotando il sacco su ciò che la coppia concepisce per “amore libero”.

Le dichiarazioni di Stella

Come riporta Fan Page basandosi sulle dichiarazioni di Libero Quotidiano, Stella dichiara: “Noi siamo amici, amanti e complici nella vita e nel lavoro. Delia, con cui Alex ha un rapporto che lascia il partner libero di avere amici e amiche con rapporti che non si basano sulla superficialità, ma che vanno oltre, mi ha sempre accettato. Non sono un pericolo per nessuno, abbiamo viaggiato insieme, siamo andati in moto, fatto shooting fotografici, immersioni e dormito insieme, abbiamo condiviso tutto anche momenti di complicità erotica. Nel senso che nel nostro rapporto abbiamo condiviso anche la sessualità libera, ma che certamente non è il fulcro della nostra intensa amicizia“.

L’amica della coppia, parla anche del perchè Delia sia gelosa di Soleil, come riporta Blogtivvu: “Tutti vogliono e cercano un’unica definizione di amore. Ogni persona può vivere l’amore in un determinato modo. Delia è stata complice, amante, compagna, moglie. Lei ha visto in Soleil la stessa complicità che aveva con lei e si è infastidita. Secondo me, Delia ha sofferto perché era lontana“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG