Negli ultimi giorni è apparso un indizio non da poco su il presunto matrimonio tra la coppia, ormai inseparabile e innamoratissima.

Anna Tatangelo non ha mai nascosto il suo desiderio di sposarsi. In alcune interviste, parlando del suo ex Gigi D’Alessio, aveva anche sostenuto di aver sofferto proprio per non essere convolata a nozze. Ora, un dettaglio su Instagram lascia ben sperare che la cantante sia pronta ad andare all’altare con Livio Cori.

Gli indizi su Instagram

Anna Tatangelo e Livio Cori sono ormai inseparabili. Dopo un’inizio in sordina per “rispetto” alla fine della relazione con Gigi, i due sono usciti allo scoperto vivendo liberamente il proprio amore. Cori ha anche conosciuto il figlio della cantante, Andrea e questo fa capire che i due fanno seriamente.

Un dettaglio che i fan hanno subito notato però, lascia pensare che i due possano convolare a nozze nel 2022. Su Instagram, infatti, come riporta Di Lei: “Ha fatto intravedere un nuovo anello di brillanti portato sulla mano sinistra. Come ha suggerito Diva e Donna, quello sulla mano della cantante di Sora potrebbe proprio essere un anello di fidanzamento in piena regola!”. Questo potrebbe essere un chiaro segnale di nozze in avvicinamento ma, naturalmente, si attende la conferma dalla diretta interessata.

