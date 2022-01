Ladri nel negozio delle sorelle Rodriguez, che hanno provato a rubare un paio di scarpe. Ma papà Gustavo ha sventato il colpo…

Brutto episodio nel temporary store di Cecilia e Belen Rodriguez, dove alcuni ragazzi hanno provato a rubare un paio di scarpe. Per fortuna c’era papà Gustavo, pronto ad aiutare le figlie.

Al Sister’s Market, negozio temporaneo delle due sorelle argentine, alcuni giovani hanno provato a rubare un paio di snakers, ma il padre di Cecilia e Belen, Gustavo, è riuscito a recuperare la merce sottratta dopo avere inseguito per strada i giovani.

Per la gioia delle due sorelle, il papà si trovava in negozio, pronto a difendere le sue due figlie e sventando la rapina subito, evitando eventuali danni.

Per chi non lo sapesse, da alcune settimane in corso di Porta Ticinese, in centro a Milano, Cecilia e Belen Rodriguez hanno aperto il loro temporary store. Il negozio aveva spalancato le sue porte oltre un anno fa e al suo interno le due argentine avevano messo in vendita capi di abbigliamento e accessori. Tutti oggetti di loro proprietà regalati dai brand o indossati in sfilate, servizi fotografici e trasmissioni e poi finiti negli armadi.

Il grande successo dell’anno scorso, ha portato le sorelle a ripetere questa unica esperienza, permettendo ai fan e a chiunque voglia di accaparrarsi capi indossati da loro.

