Alberto Zambelli presenta la sua nuova collezione a Milano Moda Donna sfilando come in un soffice e caldo abbraccio…

Alberto Zambelli per l’autunno inverno 2018 ha presentato la sua nuova collezione alla Sala delle Cavallerizze del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, sfilando come in un soffice e caldo abbraccio. L’abbraccio è un gesto semplice e primordiale in grado di unire due identità in una unica.

Il caldo abbraccio di Alberto Zambelli

Il brand per l’autunno inverno 2018 propone una gestualità autentica trasposta in abito tramite un linguaggio di rappresentazioni figurative e materiali avvolgenti. La naturalezza dell’abbraccio si traduce in caldi capispalla sartoriali in suri alpaca, in double o in maglia dal taglio over.

Lo stilista immagina le linee mosse degli abiti destrutturati in crepe de chine, le fasce sul retro di abiti e top e le strutture ad origami come delle braccia. Braccia che stringono il corpo in una stretta morbida e calorosa.

Inoltre, si reinterpreta l’abbraccio lineare e sintetico dell’eclettico artista Sergej Ejzestejn. Un disegno di contorno e di vaga reminiscenza neoclassica. Il disegno dà origine a stampe geometriche e rigorose che si trovano su abiti lunghi o midi, gonne a pieghe e bluse o su preziosi ricami frangiati. Infine anche su grandi stampe foulard che ricordano gli accessori degli anni ’20.

L’idea di abbraccio viene data anche dall’utilizzo del confortevole jersey bianco. La palette comprende anche alabastro, ecrù, seppia, beaujolais, liquirizia, oxford. I colori neutri della collezione, sobri e moderati, sono in armonia con toni più decisi e frizzanti.

Fra gli accessori: fasce in visone colorato, sciarpe con swarovski, sciarpe in maglia e calze. Da segnalare l’hairstyle di Compagnia della Bellezza che ha replicato l’abbraccio anche sulla testa delle modelle. Capelli lucidi e opachi, ricci e piatti come due tessuti diversi.

L’abbraccio di Zambelli è il simbolo di famiglia e amicizia viste come vere e proprie leggi universali anche per il futuro.