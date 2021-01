Alberto Naponi, ex concorrente di MasterChef Italia, si è spento a 75 anni. L’annuncio è stato dato dai canali social del talent show.

Attraverso i suoi canali ufficiali MasterChef Italia ha annunciato la scomparsa dell’ex concorrente Alberto Naponi, pensionato di 75 anni che aveva preso alla terza edizione dello show, conquistando giudici e pubblico grazie alla sua simpatia. “È con grande dolore che salutiamo Alberto Naponi, aspirante chef della terza edizione di Masterchef Italia. Ciao Alberto”, si legge nella nota diffusa dai canali ufficiali del programma, a cui si sono uniti molti fan dello chef con messaggi d’affetto e cordoglio.

È con grande dolore che salutiamo Alberto Naponi, aspirante chef della terza edizione di MasterChef Italia.

Ciao Alberto 🧡 — MasterChef Italia (@MasterChef_it) January 24, 2021

Alberto Naponi è morto: il lutto a MasterChef Italia

Lo chef cremonese Alberto Naponi si è improvvisamente spento a 75 anni e i canali ufficiali di MasterChef Italia, a cui aveva preso parte nel 2014, ne hanno dato notizia con un post via social. Appassionato di cucina e pasticceria fin da giovanissimo, dopo l’esperienza nel famoso talent show Naponi aveva pubblicato il suo libro La poesia è un risotto all’acciuga – Il mio viaggio nelle meraviglie della cucina e della vita. Naponi era discendente dei Baresi, storica famiglia cremonese a capo di un altrettanto storico biscottificio (poi caduto in rovina).

Carlo Cracco Joe Bastianich Bruno Barbieri

Durante la sua partecipazione al talent show era stato eliminato per una prova relativa ai ricci di mare, e a conquistarsi la vittoria quell’anno era stato il medico torinese Federico Francesco Ferrero.

La morte dello chef cremonese

Le cause della morte di Alberto Naponi – da tutti soprannominato “Napo” – non sono state rese note. Da anni, sia prima che dopo l’esperienza tv, si era dedicato completamente alla sua grande passione per la cucina e la gastronomia, e grazie alla partecipazione a MasterChef Italia aveva senza dubbio conquistato la simpatia di molti telespettatori del programma tv.