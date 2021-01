Asia Argento ha confessato i retroscena del suo rapporto con la madre, Daria Nicolodi, scomparsa a novembre 2020 per un’ischemia cerebrale.

Asia Argento ha confessato a Verissimo di aver “recuperato” un rapporto con sua madre, Daria Nicolodi, solo una volta diventata adulta. L’infanzia e l’adolescenza dell’attrice – a quanto da lei svelato – sarebbero state segnate da un rapporto profondamente conflittuale con la madre, che contro di lei avrebbe usato violenze fisiche e psicologiche.

“Mi ha picchiato l’ultima volta a 14 anni per il mio compleanno, non mi aveva fatto nemmeno la torta. Allora dissi a mio padre delle botte e mi prese a casa con lui. Quando si rese conto che ero stata vittima di violenze, si è preso tutte le responsabilità di genitore e mi ha dato la stabilità di cui avevo bisogno”, ha dichiarato visibilmente commossa l’attrice.

Asia Argento e il rapporto con la madre: la confessione

Ospite del salotto di Silvia Toffanin, Asia Argento ha ripercorso alcuni dei momenti più dolori della propria vita, e in particolare il rapporto difficile con sua madre, Daria Nicolodi. La donna è scomparsa il 26 novembre 2020 a causa di un’ischemia cerebrale e la figlia – che da adulta sarebbe riuscita a ricostruire con lei un rapporto – ha confessato che la sua scomparsa sarebbe stata per lei estremamente dolorosa:

“É stata una nonna straordinaria, ha dato ai nipoti quello che non aveva dato a me e io le ho perdonato tutto. La conclusione è stata positiva. A novembre ha avuto un’ischemia grave e sapevo che non voleva rimanere in quello stato. Proprio perché il rapporto è stato così contrastato è stato ancora più doloroso dirle addio“, ha confessato Asia Argento, che sui social ha dedicato numerosi messaggi alla madre scomparsa. Fondamentale durante la sua adolescenza sarebbe stato il rapporto col padre, Dario Argento, che le avrebbe offerto “riparo” quando le violenze della madre sarebbero state per lei insopportabili.

La liaison con Fabrizio Corona

Di recente Asia Argento ha pubblicato il suo primo libro, Anatomia di un cuore selvaggio, e sui social ne ha dato l’annuncio con Fabrizio Corona, con cui sarebbe in atto un ritorno di fiamma. I due erano già stati insieme una prima volta nel 2018, ma dopo alcune paparazzate avevano smesso di mostrarsi in qualità di “coppia”.