Asia Argento e Fabrizio Corona, che avevano avuto una liaison nel 2018, sono tornati a mostrarsi insieme via social con una foto di un loro appassionato bacio sulle labbra.

Dopo la liaison nel 2018 (che non aveva mancato di scatenare clamore e polemiche) Asia Argento e Fabrizio Corona sono tornati a mostrarsi insieme. Sui social i due hanno condiviso alcuni scatti dove sono ritratti in atteggiamento apparentemente intimo, e l’ex Re dei paparazzi ha scritto nella didascalia a una delle foto: “The show must go on”. Lui e Asia Argento sono tornati ufficialmente insieme?

Asia Argento e Fabrizio Corona sono tornati insieme?

Celebrando l’uscita del nuovo libro di Asia Argento, Anatomia di un cuore selvaggio, Fabrizio Corona e l’attrice hanno postato alcuni scatti dove sono ritratti insieme in atteggiamento intimo. “L’amore al di là del cuore”, ha scritto l’ex re dei paparazzi nella didascalia a una loro foto, dove sono intenti a scambiarsi baci ed effusioni.

Sui social non sono mancate critiche e polemiche da parte dei fan, che già durante la loro prima liaison non avevano mancato di giudicare aspramente l’unione tra i due. Sulla vicenda all’epoca si era espressa anche la madre di Asia Argento, Daria Nicolodi, scomparsa il 26 novembre 2020. “Due signori di mezza età con felpa e cappuccetto che si baciano… un po’ inguaiati e un po’ inguaianti”, aveva scritto la Nicolodi via social dando il via a un acceso botta e risposta con la figlia.

Le dichiarazioni contro Corona

Dopo la fine della prima liaison Asia Argento aveva confessato al salotto tv di Barbara D’Urso di aver messo fine al rapporto con Corona per via dei suoi problemi di “salute mentale”.“Ho letto il suo libro e ho capito che c’erano dei problemi e ho detto è meglio che me ne vado”, aveva detto, senza nascondere comunque di provare affetto per lui. A quanto pare i rapporti tra i due non si sarebbero mai definitivamente interrotti.