Rosalinda Cannavò ha ricevuto una telefonata da parte di sua sorella che l’avrebbe messa al corrente del desiderio del suo fidanzato, Giuliano Condorelli, di prendersi una pausa.

A quanto pare le cose tra Rosalinda Cannavò e il suo fidanzato, Giuliano Condorelli, vanno di male in peggio: dopo i dubbi manifestati nei giorni scorsi dall’attrice nei confronti del fidanzato, sua sorella le avrebbe comunicato che Giuliano vorrebbe una pausa dal loro rapporto. Sfogandosi in lacrime con i suoi compagni d’avventura, Rosalinda ha svelato che già una volta Giuliano Condorelli avesse deciso di lasciarla: “Vivevamo insieme a Milano. Un giorno si sveglia e mi dice che non mi ama più”, ha affermato. La vicenda è emersa in un video condiviso dal GF Vip, e sicuramente sarà oggetto della prossima diretta dello show.

Rosalinda Cannavò: il fidanzato vuole lasciarla

Dopo che al GF Vip è stato annunciato l’ulteriore prolungamento dello show ai concorrenti è stata la possibilità di parlare per telefono con i familiari e Rosalinda Cannavò ha avuto modo di sentire sua sorella, Francesca.

Adua Del Vesco

Alla sorella sarebbe stato affidato l’ingrato compito di avvisare l’attrice sui sentimenti del fidanzato Giuliano Condorelli, che a quanto pare avrebbe deciso di prendersi un periodo di pausa di riflessione. Le cose tra i due a quanto pare sarebbero peggiorate a causa della lontananza dovuta alla lunga permanenza dell’attrice nella casa del reality show. Già nei giorni scorsi infatti, Rosalinda aveva manifestato i suoi dubbi nei confronti del fidanzato:

“Se mi manca? Sì, ma sono stanca. Non sento un noi. Non lo voglio ferire con queste parole, perché so bene che sono forti. Lui vuole rimanere nella mia vita, ma alle sue condizioni, è così ragazzi. […] Sento che non c’è un noi, non c’è un progetto di vita“, aveva detto agli altri concorrenti.

La reazione di Giuliano

Giuliano Condorelli, che sui social si fa chiamare Julian Condor, finora si era mostrato “presente” nella vita della fidanzata e, nonostante la lontananza, sui social aveva più volte manifestato il suo amore e il suo sostegno nei suoi confronti. Ora che avrebbe deciso di prendersi una pausa dal rapporto, il modello ha reso privati i suoi profili social e si è chiuso nel più totale silenzio. Lui e Rosalinda avranno modo di confrontarsi al Grande Fratello Vip?