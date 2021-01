Guillermo Mariotto ha spiegato perché non sarà presente nello show di Milly Carlucci Il Cantante Mascherato, e ha messo a tacere le voci su una sua presunta lite con la conduttrice.

Nei giorni scorsi Milly Carlucci aveva smentito le voci riguardanti una sua presunta antipatia con Guillermo Mariotto e aveva affermato di voler “preservare” il giudice di Ballando con le Stelle dopo l’esperienza avuta nel programma (recentemente terminato) non richiedendolo in qualità di giurato per Il Cantante Mascherato. A Nuovo lo stesso Mariotto avrebbe confermato di volersi prendere una pausa, e per finire avrebbe lanciato una stoccata contro lo show:

“Io non ho litigato con Milly Carlucci, la non conferma a Il Cantante Mascherato è stata una scelta fatta in accordo con lei. Mi prendo una pausa. Sento la necessità di ricaricare le batterie. In tempi di Covid è molto faticoso e impegnativo fare televisione. E, nel caso de II Cantante Mascherato, pure poco remunerativo”, ha detto.

Guillermo Mariotto

Guillermo Mariotto: la frecciatina

Guillermo Mariotto non sarà presente nella nuova edizione de Il Cantante Mascherato e, in un’intervista a Nuovo, lo stilista ha affermato che partecipare al programma sarebbe “poco remunerativo”. Nei giorni scorsi Milly Carlucci aveva messo a tacere le voci su una sua presunta lite col giudice di Ballando con le Stelle affermando che Mariotto avesse bisogno di una pausa e che lei avesse deciso di “preservarlo” in vista di progetti futuri. La questione è stata poi confermata dallo stesso Mariotto.

“Guillermo è il mio adorato Guillermito che porto nel cuore, ma semplicemente perché l’anno scorso gli abbiamo chiesto a lui ed a Ilenia Pastorelli di darci una mano. Lei è un’attrice ed è tornata a fare quello, mentre Guillermo dopo Ballando con le Stelle ce lo vogliamo preservare”, aveva affermato via social la conduttrice.

La nuova edizione dello show

La seconda edizione de Il Cantante Mascherato prenderà il via su Rai1 a partire dal 29 gennaio. I giurati ufficialmente confermati per questa seconda edizione sono Costantino della Gherardesca, Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Oltre a Guillermo Mariotto è stata esclusa dallo show anche Ilenia Pastorelli, presente nella precedente edizione in qualità di giurata.