Gabry Ponte ha subito un delicato intervento al cuore e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni una volta uscito dalla sala operatoria.

Nei giorni scorsi il dj Gabry Ponte ha confessato, direttamente da un letto d’ospedale, di doversi operare al cuore a causa di una malattia congenita che in futuro avrebbe potuto causargli delle complicazioni. Il dj ha anche aggiornato i fan una volta uscito dalla sala operatoria, ringraziandoli per i loro messaggi di auguri e aggiornandoli sulle sue condizioni:

“Eccomi ragazz! Un po’ provato ma felice. L’intervento è andato bene e dopo una notte in cardiorianimazione oggi mi hanno trasferito in reparto. non avete idea della forza che mi ha dato leggere tutti i vostri messaggi, grazie!”, ha scritto nella didascalia al suo post.

Gabry Ponte: l’intervento al cuore

L’operazione subita da Gabry Ponte si è conclusa nel migliore dei modi e il dj ha affermato che, pur essendo provato dal delicato intervento, si sarebbe sentito sollevato. In tanti tra fan, colleghi e amici del mondo dello spettacolo gli hanno fatto gli auguri per una pronta guarigione: tra loro anche Lorella Cuccarini, Alexia e Ema Stokholma, che hanno tempestato il suo post di cuoricini e messaggi d’affetto.

La necessità di sottoporsi all’intervento

Gabry Ponte ha svelato che si sarebbe dovuto operare per via di una malattia congenita degenerativa che, a detta dei medici, in futuro avrebbe potuto causargli delle complicazioni: “Si tratta di una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa… ho avuto una vita normale finora, come potete vedere dalle tante foto in cui faccio ogni tipo di sport, ma i medici che ormai da anni mi seguono mi hanno detto che ho raggiunto uno stadio in cui se non mi opero andrò incontro a complicazioni…”, aveva spiegato senza abbandonare il suo ottimismo difronte a questa difficile prova.

