Belen Rodriguez incinta di Antonino Spinalbese? Pare che il futuro papà abbia annunciato ai colleghi la lieta novella…

Da qualche giorno, la cronaca rosa vede Belen Rodgriguez incinta del secondo figlio. Il papà, ovviamente, sarebbe Antonino Spinalbese, con il quale la showgirl argentina ha iniziato da qualche mese una bella storia d’amore. Anche se i diretti interessati non si sono ancora espressi, un’indiscrezione dell’ultima ora sostiene che l’hairstylist abbia annunciato ai colleghi di lavoro di essere in procinto di diventare papà.

Belen Rodriguez incinta? Antonino conferma

A lanciare la notizia bomba è il sito Giornalettismo, con la firma di Gabriele Parpiglia. Questa precisazione è d’obbligo, soprattutto per dare veridicità alla news. Il giornalista, infatti, è amico di Mauro Situra, celebre hairstylist che lavora per Aldo Coppola. E’ proprio da uno dei saloni milanesi che Antonino Spinalbese si è licenziato, annunciando ai colleghi di essere in ‘dolce attesa’.

“Ha salutato i colleghi e ha espresso la sua gioia perché diventerà papà”, si legge su Giornalettismo. Pertanto, possiamo quasi affermare con certezza che la bella Belenita sia in attesa del secondo bebè. Stando a quanto sostengono i beninformati, Antonino aveva inizialmente chiesto un’aspettativa dal lavoro per dedicarsi alla sua passione più grande: la fotografia. Adesso, invece, si sarebbe “ufficialmente licenziato” per prendersi cura al meglio della famiglia.

Fonte foto: https://www.instagram.com/antonspin_/?hl=it

Il silenzio assenso di Belen

Nel frattempo, la Rodriguez preferisce rimanere in silenzio, che in molti vedono come un assenso. La showgirl argentina, infatti, non ha confermato la notizia, ma non l’ha nemmeno smentita. L’unica cosa che si è affrettata a sottolineare via social è la sua completa distanza dal “virgolettato” riportato nell’ultimo numero del settimanale Oggi. Sulla copertina della rivista, in merito alla sua gravidanza, si legge: “Sono felicissima, non desideravo altro nella vita”.

Belen ha ammesso di non aver mai fatto simili confidenze al settimanale, ma, allo stesso tempo, non ha smentito di essere incinta. Insomma, al momento non abbiamo la completa certezza, ma possiamo affermare che, al 90%, Santiago avrà un fratellino/sorellina con cui giocare. Il secondo bebè della showgirl argentina dovrebbe nascere entro l’estate, per cui a breve dovrebbe spuntare un pancino sospetto. Non ci resta che attendere.