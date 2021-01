Sarebbe naufragato il matrimonio tra l’ex campionessa di sci Deborah Compagnoni e l’imprenditore Alessandro Benetton.

L’ex campionessa di sci Deborah Compagnoni e l’imprenditore Alessandro Benetton si sarebbero detti addio: l’indiscrezione è stata diffusa da Dagospia e poi confermata dal Corriere della Sera, che ha fatto sapere che l’unione tra i due sarebbe finita da tempo. La coppia era convolata a nozze nel 2008 e dal loro amore sono nati tre figli. I due sono sempre stati molti riservati per quanto riguarda la loro vita privata e sui social non si mostrerebbero insieme da tempo (fatto che ha alimentato ulteriormente le voci riguardanti la separazione).

Deborah Compagnoni e Alessandro Benedetton: la separazione

Dopo 13 anni di matrimonio, 22 anni d’amore e la nascita di 3 figli (Agnese, Tobias e Luce) Deborah Compagnoni e Alessandro Benetton si sarebbero detti addio. La voce è diventata sempre più insistente in rete ma i due, da sempre molto riservati per quanto riguarda la loro vita privata, non hanno confermato né smentito personalmente la notizia.

L’imprenditore sarebbe molto “presente” sui social, dove però da mesi non apparirebbe mai insieme all’ex campionessa di sci. La questione ovviamente ha dato adito ad ulteriori voci riguardanti la loro rottura, che per il momento non è chiaro quando sarebbe avvenuta di preciso.

La carriera e la vita privata della coppia

Deborah Compagnoni è stata una delle campionesse di sci più famose d’Italia ed è riuscita a conquistare la medaglia d’oro in tre diverse edizioni dei Giochi olimpici invernali. Alessandro Benetton è un noto imprenditore e collezionista d’arte, e sembra che ad unirlo alla moglie sarebbe stata proprio la passione per lo sport (da entrambi coltivata). I due hanno avuto tre figli, spesso presenti negli scatti via social di Alessandro Benetton (mentre Deborah Compagnoni non ha canali social ufficiali).

