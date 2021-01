L’attore Armie Hammer è al centro della bufera per le accuse sul suo presunto cannibalismo rilanciate anche dalla sua ex fidanzata, Paige Lorenze.

Era già finito al centro della bufera mediatica per alcuni screen delle sue chat – spuntati su Twitter – che confermerebbero il suo presunto cannibalismo. Alle accuse mosse contro di lui da parte di alcune donne si sarebbe giunta l’ex fidanzata Paige Lorenze, che al Daily Mail avrebbe detto di Armie Hammer: “Una volta mi ha detto: “Se non mi dici di fermarmi, mangio un pezzo di te”. Ed era serio: voleva davvero mangiare un pezzo della mia carne. Cercava un dottore a Los Angeles che rimuovesse una mia costola, “tanto non ti serve”. Poi lui l’avrebbe cotta alla griglia e l’avrebbe mangiata davanti ai miei occhi. L’ha detto più di una volta. Era serissimo.”

Armie Hammer: l’ex fidanzata e le accuse di cannibalismo

Dopo la bufera che ha preso piede sul suo conto Armie Hammer avrebbe deciso – a quanto riporta Fanpage – di prendere una pausa dalle riprese dal suo prossimo film e al momento si sarebbe chiuso nel massimo silenzio. Dopo le chat incriminate spuntate su Twitter (dove l’attore affermerebbe di voler mangiare una donna) la sua ex fidanzata, Paige Lorenze, ha mosso nuove accuse di cannibalismo nei confronti dell’attore.

Armie Hammer

Al Daily Mail la modella ha dichiarato che Hammer le avrebbe chiesto di farsi asportare una costola per poterla mangiare. “Avevo lividi su tutto il corpo, quando stavamo insieme. Ero la sua fantasia alla Christian Grey nella vita reale. Avevo morsi ovunque, era completamente ossessionato dal mordermi. Mi diceva: “Vanne fiera, perché sono morsi d’amore”, ha dichiarato la modella.

I messaggi spuntati su Twitter

Nelle chat che hanno scatenato la bufera contro l’attore, Hammer avrebbe scritto frasi esplicite e dal contenuto piuttosto forte. “Ho bisogno di bere il tuo sangue”, si legge in uno dei messaggi via chat attribuiti all’attore, e ancora: “Non l’ho mai detto a nessuno, ma è tutto vero”. L’attore smentirà ufficialmente ciò che è stato detto su di lui nelle scorse settimane? Al momento sui social tutto tace.