Una story via social sembra confermare le voci in merito alla seconda, presunta gravidanza di Belen Rodriguez, che al momento ha preferito non confermare.

Belen Rodriguez aspetta un figlio da Antonino Spinalbese? La voce è diventata sempre più insistente nelle ultime settimane e un dettaglio spuntato nelle stories dell’argentina via social non ha fatto altro che alimentare il gossip. Nelle immagini si vede Belen allo specchio e al suo braccio è ben visibile un braccialetto antinausea, spesso indossato proprio dalle donne incinte per alleviare i sintomi della gravidanza. La showgirl confermerà le voci riguardanti la seconda cicogna?

Fonte Foto: https://www.instagram.com/belenrodriguezreal/?hl=it

Belen è incinta? L’indizio social scatena i fan

Sono ormai sempre più insistenti i rumor riguardanti una presunta seconda gravidanza di Belen Rodriguez, che aspetterebbe il primo figlio dal compagno Antonino Spinalbese. Per il momento i due non hanno confermato né smentito la notizia, ma alcune stories della showgirl hanno alimentato quella che per alcuni fan è quasi una certezza: al polso della showgirl era infatti ben visibile un bracciale antinausea, in genere indossato proprio dalle donne in gravidanza.

Belen Rodriguez

Belen non ha mai nascosto di desiderare un secondo figlio e del resto lei e Antonino Spinalbese, usciti allo scoperto durante l’estate 2020, sembrano essere più felici ed affiatati che mai.

Il nuovo amore

La showgirl ha dato inizio alla liaison con l’hair stylist milanese a pochi mesi dalla sua definitiva rottura dal marito, Stefano De Martino, con cui era tornata insieme nel 2019. Il nuovo amore della showgirl le è valso non poche critiche, specie visto che in molti tra i suoi fan avevano sperato che quella con il ballerino fosse una storia destinata a durare. I due non hanno svelato i motivi della loro seconda rottura e oggi Stefano De Martino sembrerebbe essere impegnato con la modella Mariacarla Boscono (anche se, come sempre, sulla questione ha preferito mantenere il massimo riserbo).

Fonte Foto: https://www.instagram.com/belenrodriguezreal/?hl=it