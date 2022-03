Romantica ed elegante, la donna Alberta Ferretti regala lezioni di charme alla MFW 2022, sotto la lente degli anni ’70.

Quando si torna indietro nel tempo e ci si lascia ispirare da capi e accessori che caratterizzano un’epoca, il bello è guardarli con la giusta dose di romanticismo, così da valorizzarli con gli stessi occhi con cui li abbiamo guardati noi per la prima volta. E forse è accaduto così quando Alberta Ferretti ha posato lo sguardo sugli anni ’70 e li ha rievocati con una sfilata che con nuance e texture brillanti ne esalta un’eleganza che ha ancora tanto da raccontare.

Alberta Ferretti, sfilata MFW 20220: la collezione autunno/inverno 2022-2023

Gli anni ’70 ritornano con i loro iconici trend nella donna Alberta Ferretti: la stilista presenta una serie di look da giorno e da sera, che raccontano di una donna dal guardaroba sofisticato, attentamente selezionato ma capace di puntare su must have e capi chiave da abbinare per un look assolutamente pret a porter.

Vibes seventies di giorno, mentre alla sera il vintage incontra abiti lunghi e plissettati dai colori cangianti che riscrivere il dress code di una donna che alla sera si concede sensualità e incanto, di cui l’abito in lurex argentato dal tocco fantasy con tanto di cappuccio, è la sintesi perfetta di una collezione che non rinuncia a viaggiare nel tempo e nelle possibili evoluzioni dello stile.

Gli abiti lunghi di epoca lontana convivono in alternanza con mini dress da cocktail neri in chiffon a strati, vestiti paillettati e abiti rettangolari tempestati di specchi per un eccentrico effetto astratto. Le piume leggerissime e dinamiche che appaiono su maniche, abiti e maglie sono una costante di quella collezione che conserva un certo divismo nella scelta delle forme e dei dettagli.

Look inspire prêt a porter per il prossimo inverno: i must have da avere nel guardaroba

Possono convivere sofisticato e comfy? Probabilmente sarà la tendenza irrinunciabile del prossimo inverno: c’è voglia di comodità ma desiderio di tornare a sentirsi protagoniste in ogni momento della giornata, che si tratti di una giornata in ufficio, di un aperitivo o anche di una semplice passeggiata. Ecco perché dalla sfilata di Alberta Ferretti abbiamo colto i must have da avere assolutamente per giocare e sperimentare con i look del prossimo inverno.

Pantapalazzo dalla texture avvolgente, leggeri e plissettati alla sera, strutturati e dinamici di giorno, cappelli a falda larga in feltro e stivali cuissardes che più lunghi non si può da sfoggiare con minigonne ed abitini, basteranno a permetterci di evocare sensualità bilanciando la necessità di sentirci originali e importanti con quel tocco di comodità a cui ormai non sappiamo e non vogliamo più rinunciare.

