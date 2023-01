Amate dalle influencer per la loro allure sporty-chic, se c’è un paio di sneakers in vetta alle tendenze e su cui investire in tempo di saldi, quelle sono le Adidas Samba.

Sarà quell’aria vintage senza tempo, il loro comfort e l’innata capacità di abbinarsi davvero a tutto, le Adidas Samba sono le calzature su cui investire in tempo di saldi, occasione d’oro per aggiornare e rinnovare guardaroba e scarpiera. Oggi così pop, il loro passato mai avrebbe prospettato pensando a come e perché siano nate, di trasformarsi in accessorio cult e desiderato dalle star e poi dalle influencer, che le hanno rese incredibilmente sporty chic, perfette per un look casual da passeggio.

D’estate, d’inverno, le Samba non conoscono stagione, proprio perché il loro comfort e la loro praticità le rendono perfette e versatili, nate per farci innamorare in abbinamento con una minigonna o con un paio di jeans per essere trendy anche indossando la prima cosa che capita.

Tendenze sneakers 2023: le Adidas Samba, dal campo da calcio alla strada

Le Adidas Samba sono nate nel 1949 per giocare a calcio sulle superfici ghiacciate: indispensabile quindi fu la realizzazione della suola in caucciù per assicurare un’ottima aderenza al suolo. A caratterizzarle la tomaia in pelle con le tre strisce distintive e simbolo del brand, le punte in camoscio che sarebbero state aggiunte in un secondo momento. La loro natura quindi è prettamente sportiva, perché il loro secondo utilizzo sarebbe stato sempre sul campo da calcio ma indoor.

La cultura pop negli anni ’90 le tramuta in un must have di un abbigliamento casual e sporty-chic: sono soprattutto le star a sceglierle e suggerire come abbinarle, da Bob Marley a Freddy Mercury, da Gwyneth Paltrow a Kate Moss, mentre discutono grandissimo successo anche nel mondo degli skater. Un passaggio di stile che ancora oggi ha fatto delle Adidas Samba le sneakers più amate da influencer devote al nuovo street style che viaggia al motto di comfy e casual, come Kendall Jenner, Kaia Gerber, Bella Hadid e Hailey Bieber.

Tendenze inverno 2023: come abbinare le Samba

Uno dei look più amati che prevede le Adidas Samba è quello che appare più frequentemente su Instagram se facciamo un ricerca #adidassamba: il denim insieme a cappotti lunghi e calzini in spugna bianchi in bella vista è uno key look più amati, perfetto da scegliere in una tranquilla giornata di svago o shopping. Lo stile è decisamente sportivo, prevedendo una felpa, ma conquista immediatamente un tocco chi con un peacoat e una it-bag elegante.

Le tendenze del momento però non possono che muovere verso i pantaloni cargo, over o attillati, da indossare con un maglioncino o cardigan d’inverno. Osate nell’accostamento delle giacche: teddy, giubbini in pelle, parka, piumini e per completare il look un cappellino è quel tocco naif che farà la differenza: berretti, beanie o cappello a pescatore teddy.

E se vi dicessimo che queste sneakers stanno benissimo anche con una gonna lunga? Provare per credere: un accostamento che vi sorprenderà per la sua estrema eleganza totally chic, al punto da dimenticarsene la loro vocazione sportiva. La grazia e l’eleganza di questo modello vengono infatti particolarmente esaltate accostati a capi delicati e casual.

