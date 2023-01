Una calzatura da party su cui investire approfittando dei saldi? I sandali metallizzati, destinati ad essere un evergreen della nostra scarpiera

Con il cambiamento climatico, la necessità di una moda sostenibilità che ci invita ad investire più sulla qualità che sulla quantità e a cercare quanto più anche di riciclare, magari anche scambiando o noleggiano abiti e accessori, è chiaro che anche la geometria del nostro guardaroba cambia. E forse quasi può non farci bene questa necessità di dividere nettamente le stagioni: scarpe come i sandali metallizzati ad esempio, possono trasformarsi in un elegante modello da indossare a tutte le stagioni, complice anche la varietà e la “trendytudine” di calze e collant.

Sandali metallizzati 2023: i modelli e le nuance di tendenza

Freschi freschi dalle festività natalizie, i sandali metallizzati più ricercati sono stati nei colori oro, oro rosa e argento: nuance su cui però possiamo scommettere anche per i party e le serate che verranno anche nella stagione più calda. Si tratta infatti di colori classici ed ultra glam che possono aggiungere un tocco luminoso ad abiti dai colori neutri come nero, beige o bianco.

– Una vera e propria celebrazione dell’oro nella sua gradazione più chiara è stata la scelta suggerita da Ferragamo in prossimità delle feste, mostrandoci quanto questo colore possa essere chiave per creare un contrasto delicato o incisivo a seconda dell’effetto che desideriamo dare al nostro look. Il modello è un maxi plateau con tacco, intrecciato e dalla texture ad effetto pitonato.

– Louboutin invece ci mostra la sensualità e la bellezza del rosso, proponendo un modello gioiello dai dettagli sottili, tacco a stiletto e cinturino sottile. Propone anche la variante in oro, più accesa e vivace di quella chiara di Ferragamo, ma d’altronde cifra stilistica del brand è proprio la ricerca di un colore ultra brillante. Un glamour che si fa sentire e vedere.

– Da sogno sono le proposte di Casadei, che conquista sia le minimal chic con un sandalo modello stivaletto in oro rosa o argento a strisce, sia le più eccentriche che non resistono a vedere luccicare anche i piedi, con un modello gioiello avvolgente.

Come indossarli d’inverno e in autunno

D’estate non c’è alcun problema, i sandali metallizzati si indossano semplicemente al volo per rendere ancora più glam mini dress, shorts, abiti lunghi casual, eleganti e da cerimonia: colori come l’oro e l’argento si abbinano facilmente e nono conoscono stagione. D’inverno però, a meno che non ci si rechi in posti particolarmente riscaldati possiamo sbizzarrirci ad abbinare collant, gambaletti e persino calzini così da non rinunciare ai sandali ma poter anche star al caldo.

Il nostro consiglio è naturalmente di indossarli sul posto: i calzini infatti, accostamento suggerito da Ferragamo che sceglie proprio un modello invernale in lana, potrebbero non essere comodi se dobbiamo camminare a lungo, lo stesso dicasi per i collant che sicuramente però, essendo più sottili, aderiscono meglio alla scarpa. Ricordate di giocare di contrasto: nero e argento o oro, sui modelli nude meglio un sandalo metallizzato dal colore deciso e vivace come il viola, fatene assoluti protagonisti del vostro look!

