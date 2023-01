Hai gli occhi piccoli e hai bisogno di un make up per valorizzarli? Ecco qualche dritta, i prodotti e le nuance consigliate per un trucco ad hoc!

Il mondo del make up è così variegato e pieno di opportunità per tutte che ci si potrebbe perdere. Più ci trucchiamo per necessità, per gioco o semplicemente per sperimentare imparando trucchi e accorgimenti, più miglioreremo nel realizzare un trucco adatto alle caratteristiche del nostro viso. Gli occhi piccoli ad esempio non sono facili da truccare: quali nuance utilizzare, è vero che bastano quelle chiare? Quale matita o mascara scegliere, quanto osare con i prodotti che ci piacciono? Ecco tutto quello che c’è da sapere per non sbagliare e riuscire a realizzare un make up convincenti per occhi piccoli ad ogni occasione!

Trucco occhi piccoli: quali nuance scegliere e come applicare l’ombretto

Generalmente per valorizzare gli occhi piccoli i make up artisti consigliano sempre di scegliere nuance molto chiare satinate, color pastello, perlaceo ed in effetti è su questa tipologia di ombretti che possiamo puntare.

Non sono però del tutto bandite le personalità scure, purché siano ben sfumate, come il nero, il grigio e il marrone testa di moro: l’importante è che queste tonalità vengano sfumate prestando attenzione che non sporchino gli angoli interni, dove dovremo assicurarci sempre luminosità per non rimpicciolire ulteriormente lo sguardo.

Il rosa antico ad esempio è una tonalità molto amata e facile da sfumare per chi ha gli occhi piccoli, partendo da una base colore che non è troppo chiara ma neppure eccessivamente scura. L’ideale se stiamo imparando a stendere l’ombretto. Un piccolo trucco è anche quello di mixare una nuance chiara, che farà da base, con una più scura che andremo a sfumare verso l’esterno. Se state pensando ad uno smokey eyes, la risposta è sì, meglio ancora se in un mix di nero e grigio.

Matita e eye-liner, fondamentale per dare delineare lo sguardo e conferire ulteriore profondità

Oltre a donare profondità al nostro sguardo accostando colori chiari e scuri, saranno fondamentali due matite: la ben nota color burro per l’interno occhio e che possiamo utilizzare anche per illuminare la parte interna dell’occhio, ma anche la matita nera che ci aiuterà a lavorare sulla profondità dello sguardo per non appiattirlo.

Un altro accorgimento è quello di realizzare nella rima superiore dell’occhio un tratto che da molto sottile tenda ad ingrandirsi andando verso l’esterno, puntando sempre verso l’alto. Sarà un punto di partenza molto utile per valorizzare il nostro make up anche con l’eye-liner che andrà a definire ulteriormente lo sguardo: occhio sempre a realizzare linee sinuose e sottili che non appesantiscano l’occhio.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG