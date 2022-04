Oggi essere incantevoli nel giorno delle nozze è possibile anche con abiti da sposa low cost: da Asos a Shein, ecco i marchi da tenere d’occhio.

Stenterete a crederci ma non state sognando, davvero su piattaforme come Asos e Shein potreste trovare il vostro abito da sposa dei sogni senza spendere troppo, perché negli ultimi tempi la tendenza si muove verso il risparmio e una sana dose di semplicità, tra chi desidera qualcosa da poter riadattare in seguito per una cerimonia e chi vuole coccolarsi con un abito speciale ma a prezzo contenuto. Abiti da sposa eleganti, dal tessuto raffinato quanto basta, che possono arrivare direttamente a casa e che con un reso gratuito possono essere cambiati o scelti in una taglia differente. Leggere per credere!

Abiti da sposa Asos 2022: i modelli low cost con sconto dal 20% al 40%

Dai modelli classici long con strascico alle proposte mini che non ti aspetteresti, su Asos c’è una sezione dedicata esclusivamente al wedding look: ricami, merletti e spacchi sono le tendenze imperante, ma senza dimenticare i modelli strutturati e dall’effetto scultoreo in raso, si parte dai 90 ai 200 euro, prezzi da sogno che con un semplice click possono farci incontrare il nostro abito da sposa perfetto.

Modelli slip dress, in tulle principesco, dai tessuti più lisci a quelli più lavorati giocando tra trasparenze e scollature, la collezione proposta da Asos offre un’ampia varietà di modelli, privilegiando la semplicità e uno stile boho chic.

E con meno anche di 30 euro potete trovare anche le scarpe da abbinare: dai sandali color neve con tacco a spillo dall’altezza contenuta al classico décolléte bianco, passando anche per la scarpa più amata della primavera con dettagli preziosi, la slingback in raso candido.

Bridal dress 2022 su Shein: quando lo stile impero è low cost

Le amanti del drappeggio, degli abiti alla greca e dello stile impero che anche quest’anno domina le tendenze bride to be, resteranno incantante e con un certo imbarazzo nella scelta davanti alla collezione di Shein. Il colosso del fashion retail online che ormai minaccia anche i grandi nome del retail propone una selezione di abiti da sposa che vanno dai 30 ai 100 euro, con prezzi ancora più contenuti rispetto a quelli di Asos.

I modelli bustier che lasciano le spalle scoperte sono protagonisti insieme ai modelli dalla maniche avvolgenti e che scoprono con spacchi a sorpresa le braccia, di una collezione che più che raffinata vuole essere dinamica, meno statuaria e romantica, ma privilegiando una silhouette che possa sposarsi con qualsiasi fisicità.

